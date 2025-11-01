漫才コンビ「トミーズ」雅（65）が1日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。同日より配信がスタートする、ダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）に言及した。

DOWNTOWN＋は、1日よりスタート。スマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコンの3つの方法で視聴できる。料金は月額1100円と年額1万1000円（いずれも税込み、定額制）となっている。

1日午後9時からは、松本人志（62）の2年ぶりの復帰となる生配信が行われるほか、松本主催の大喜利「大喜利GRAND PRIX」、松本がゲストと何かの作業をしながらトークする「7:3トーク」、全くおもしろくない話をし続けた者が勝者となる「芯くったら負け！実のない話トーナメント」、松本による静かな笑いの睡眠導入音声「ダウプラボイス」といったコンテンツが発表されている。

ダウンタウンと同期の雅は、5つのコンテンツに「全部松本がやるん？ しんどない？ レギュラー5本をいきなりドンと持つっていうこと？」と驚き。

「（松本は）こういうことをやった最初の芸人さんやな。野茂（英雄氏）みたいなもんやな」と日本人メジャーリーガーの先駆者になぞらえて感心した。

コンテンツの注目点について聞かれたチュートリアル徳井義実（50）は、「お笑いのことしか気にしなくていいっていうコンテンツやから、お笑い見たい人はやっぱり…」と語り、「僕はもう入ってますけどね、年間プラン。きのう入りました」と明かした。

これに、雅が「ということは、お前の携帯見たら、（番組を）タダで見られるっていうことか？」と便乗しようとし、徳井は「入りなはれや！ 同期なんやから」とツッコミ。

これに、トミーズ健（66）が「9時、どこにおるねんお前」とさらに便乗しようとし、徳井は「イヤやわ俺！ きょうの9時、健さんと2人で見るの。なんでオッサン2人で…」とゲンナリした。

雅は、「お願いしよう。同期やからタダにしてくれへんかな」となおも登録を渋り、MCの山中真アナウンサー（48）に「同期だから入ってください」と言われると、「同期に金払うの、けったくそ悪い（＝いまいましい、気分が悪い）」とボヤいて笑いを誘った。

また、今後この配信がどれほどの話題になるかについては、「井上尚弥の試合と、ダウンタウン松本のしゃべりは一緒かどうか、ということですよ」と話していた。