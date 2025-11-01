アイドルグループ・#Mooove!の姫野ひなのが10月27日発売の「週刊プレイボーイ」に登場。アザーカット5枚が公開された。

#Mooove!・姫野ひなの「週刊プレイボーイ」

姫野ひなのは、#Mooove!のリーダーで担当カラーは青色。自身のTikTokは78万人を超え、TikTokドラマ「ラブピクション」にレギュラー出演中。

グループとしては、昨年開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL2024」のメインステージ争奪戦で優勝し、デビュー当初から目標としていたTIFメインステージへの出演を果たした。

今年5月には2周年を迎え、7月9日には初めてのCDリリース、4都市9会場でリリースイベントを開催、8月6日には京セラドーム大阪で開催された「KANSAI COLLECTION 2025A/W」に初出演した。

現在、8都市8公演の全国ツアーを開催中で、12月13日（土）にはグループ史上最大キャパのLINE CUBE SHIBUYAで新たなメンバーを迎えてツアーファイナルの開催を予定している。

姫野ひなの コメント

◆「週刊プレイボーイ」掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！約2年半ぶりの週刊プレイボーイさんの撮影で、撮影が決まった時本当にうれしかったです。

いつも応援してくださる皆様のおかげで…本当に感謝でいっぱいです。週刊プレイボーイさんの撮影はいつもかわいくてオシャレで楽しくて大好きなんです。

◆今回はどのような撮影でしたか？

初めてニラ饅頭をたべたり、エプロンつけたり…あとは古着屋さんに行きました！

普段古着屋さんに行くことがないのですごく楽しかったです。

こんなにいっぱいお洋服あるんだ?!って…！まだ営業はしてなかったんですが店員さんもお店にいたので恥ずかしかったです…笑

◆#Mooove!の2ndライブツアーが開催中ですが、今回のツアーのアピールポイントを教えてください。

「いつかこの世界を1mmムーブさせちゃうんだから！」がコンセプトのアイドルグループで、一見おとなしそうに見えるっていわれることが多い私たちですが、ライブでは汗だくで応援してくれてる皆様といっしょに動きまくります。

ムーブしてます。

12/13のLINE CUBE SHIBUYAで開催されるツアーファイナルでは新メンバーも迎え、また新たな#Mooove!ちゃんになるので、新#Mooove!ちゃんもたくさんの方に好きになってもらえたらうれしいです！

◆最後に一言お願いします。

いつも応援してくださりありがとうございます。

2年半ぶりの週プレさん。本当にうれしくて。

この世界にきて4年、次は写真集を出させていただくことが目標です。

写真集を出すという夢を皆さんとかなえたいです！

もっとたくさんの方に知っていただけるようこれからも自分を高めていきたいです！

そして皆様がそばにいてくれたらうれしいです！

これからも応援よろしくお願いします！

