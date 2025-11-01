貴乃花光司の娘・白河れい、東宝芸能に所属 5月に前事務所退所していた
【モデルプレス＝2025/11/01】元横綱・貴乃花光司と元フジテレビアナウンサーでタレント・河野景子の娘である白河れいが、11月1日より東宝芸能に所属。同日、東宝芸能の公式サイトにて発表された。
【写真】元横綱・貴乃花光司＆元フジアナの美人娘の可憐な袴姿
5月に「スペースクラフト・エージェンシー」を退所していた白河。東宝の公式サイトでは、「2025年11月1日より、女優の『白河れい』（しらかわ れい）が、東宝芸能に所属することとなりました」と報告した。
白河は「この度、東宝芸能に所属させていただきました。これまでの環境で支えてくださった方々への感謝を胸に今後もお芝居をはじめ一つ一つのお仕事に真摯に向き合いながらひとりの人間としても成長していけるよう精進してまいります」とコメント。「今後ともどうぞよろしくお願いいたします！」と呼びかけている。
2002年4月18日生まれ、東京都出身。フジテレビ系「ぽかぽか」の月曜日レギュラーとして芸能界デビュー。2023年にはドラマ「僕たちの校内放送」（フジテレビ系）で女優デビューを果たし、その後も「婚活1000本ノック」（フジテレビ系／2024年）、「Dr.アシュラ」（フジテレビ系／2025年）などに出演した。現在は「ぽかぽか」木曜レギュラーを務め、2026年以降制作予定のアメリカ製作映画「Seasons」に出演予定となっている。（modelpress編集部）
◆白河れい、東宝芸能に所属
◆白河れいプロフィール
