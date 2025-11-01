TBS若林有子アナ、黒キャミソールで素肌輝く エジプト旅行ショットに反響「可愛さ爆発」「絵になる」
【モデルプレス＝2025/11/01】TBSの若林有子アナウンサーが31日、自身のInstagramを更新。エジプト旅行での写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】TBS美人アナ「眩しい」色白素肌際立つキャミ姿
若林は「エジプト旅行から1ヶ月経ってる！信じられない」とつづり、エジプト旅行に赴いた際の様々なショットを投稿。黒のパンツに黒いキャミソールを合わせ、デコルテや肩のラインが際立っている。また、遺跡の中の階段を上がる動画では美しい背中ものぞかせている。若林アナはそれぞれの遺跡についても詳しい説明を記しており「こんなペースでエジプト投稿終わるのかな…完全に備忘録です」と投稿を締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「可愛さ爆発」「健康的」「絵になる」「旅行楽しそう」「笑顔がいい」「眩しい」「旅行の様子もっと投稿して」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TBS美人アナ「眩しい」色白素肌際立つキャミ姿
◆若林有子アナ、素肌輝くキャミ姿公開
若林は「エジプト旅行から1ヶ月経ってる！信じられない」とつづり、エジプト旅行に赴いた際の様々なショットを投稿。黒のパンツに黒いキャミソールを合わせ、デコルテや肩のラインが際立っている。また、遺跡の中の階段を上がる動画では美しい背中ものぞかせている。若林アナはそれぞれの遺跡についても詳しい説明を記しており「こんなペースでエジプト投稿終わるのかな…完全に備忘録です」と投稿を締めくくっている。
◆若林有子アナ、素肌輝くキャミ姿公開
この投稿に、ファンからは「可愛さ爆発」「健康的」「絵になる」「旅行楽しそう」「笑顔がいい」「眩しい」「旅行の様子もっと投稿して」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】