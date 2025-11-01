元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子と、元横綱・貴乃花光司氏の次女・女優の白河れいが１日、大手芸能事務所「東宝芸能」に所属したことを同社公式サイトなどで発表した。

白河は同社公式サイトで「この度、東宝芸能に所属させていただきました」と報告。同社は長澤まさみら多数の人気俳優を擁しており、「これまでの環境で支えてくださった方々への感謝を胸に今後もお芝居をはじめ一つ一つのお仕事に真摯（しんし）に向き合いながらひとりの人間としても成長していけるよう精進してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします！」と抱負をつづった。

現在２３歳の白河は、２０２３年にフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・前１１時５０分）でデビュー。同年からドラマにも出演するなど活動の幅を広げていた。今年５月をもって芸能事務所「スペースクラフト・エージェンシー」を退所したことを報告していた。

◆白河 れい（しらかわ・れい）２００２年４月１８日、東京都生まれ。２３歳。芸名は「白い河に差す一筋の光（ｒａｙ）」から。高校時代に英国留学経験があり特技は英語、１０年続けたバレエ。身長１６５センチ。その小顔にＳＮＳでは「９頭身」の声も。２３年５月、「ガールズアワード ２０２３」でランウェーデビュー。同年、フジテレビ系ドラマ「僕たちの校内放送」に出演。主な出演作は「婚活１０００本ノック」「Ｄｒ．アシュラ」（いずれもフジ系）など。