◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

ＷＢＣ世界バンタム級２位の井上拓真（２９）＝が、ＷＢＣ同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝とのＷＢＣ世界同級王座決定戦に向け、豪華パートナーを相手にスパーリングを重ねている。

所属ジムの大橋秀行会長（６０）は１日、拓真がアマ９冠の堤麗斗（２３）＝志成＝、ＩＢＦ世界スーパーフライ級９位・韓亮昊（２８）＝六島＝、２０２２年世界ユース選手権優勝などアマ７冠で日本バンタム級７位の坂井優太（２０）＝大橋＝と実戦練習を行っていることを報告。「これ以上いないスパーリングパートナーと連日スパーリングを行っています 残り３週間と少しですが万全の出来です」と順調に調整が進んでいることを明かした。

また、拓真の兄の世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝がサウスポーに構えて“仮想・天心”となり対面練習を行うなど、最強兄弟がタッグを組んで天心対策に取り組んでいる。