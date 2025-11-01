12.21開催、ペトロヴィッチ氏が監督、内田篤人氏ら出場

株式会社岐阜フットボールクラブは10月31日、12月21日(日)に開催する柏木陽介氏引退試合「仲間に感謝、岐阜から未来を」の出場選手を発表した。

試合は岐阜メモリアルセンター 長良川競技場にて、14:00キックオフで行われる。 チームは「YOSUKE FRIENDS」と「KASHIWAGI GENERATIONS」に分かれて対戦する。

「YOSUKE FRIENDS」はミハイロ・ペトロヴィッチ氏が監督を務め、西川周作、坪井慶介、阿部勇樹、高原直泰、興梠慎三、ズラタンらが名を連ねた。 「KASHIWAGI GENERATIONS」には、内田篤人、槙野智章、森脇良太、安田理大、高萩洋次郎、ハーフナーマイクらが参加する。

出場選手は変更になる場合があり、今後も追加選手は決定次第、順次お知らせするとしている。

この第1弾の発表に対し、SNS上では「元浦和多い」「とんでもないメンバー」「メンバーえぐい」「豪華すぎるメンバー」「凄すぎる」「ヤバくない？」「第一弾でこの豪華さ！？」「すごい…」「激アツ」「えっぐ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）