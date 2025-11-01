バイエルン・ミュンヘンのDF伊藤洋輝が練習開始

ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンのDF伊藤洋輝が復帰に向けてボールを使ったトレーニングを開始した。

クラブからの報告で復活への期待が高まっている。

伊藤は2024年夏にシュツットガルトからバイエルンへ移籍。しかし、プレシーズンマッチで右足の中足骨を骨折。今年2月のレバークーゼン戦で戦列に復帰したが、3月に再び右足の中足骨を骨折する悲劇に見舞われた。繰り返しの負傷で、長期離脱を余儀なくされている。

そうしたなか、2度目の復帰が近づいているようだ。バイエルンの公式Xは現地時間10月30日、「伊藤洋輝、アルフォンソ・デイビス、ジャマル・ムシアラは午前中に個別のトレーニングセッションをこなした」と負傷者たちのトレーニング状況を報告。伊藤は怪我をした右足でボールを蹴る様子も公開されている。

これに対して「ボール蹴ってる！」「待ってた」「これは嬉しいニュース」「大補強が近づいてる」「プレーが早く見たいよ」といったさまざまなコメントが寄せられている。加入から1年以上が経った今もバイエルンのユニフォームを着た伊藤のプレーはあまり多く見られていないだけに、ファンは復帰を心待ちにしている。（FOOTBALL ZONE編集部）