全世界人工知能（AI）半導体市場の90％を掌握したエヌビディアが韓国政府とサムスン・SK・現代車・ネイバーに自社の最新AIチップ26万枚を供給することにした。エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は31日、「今は韓国に特にチャンスになる時期」とし「韓国はソフトウェア、製造業、AIの力量があり、莫大な影響とチャンスがある」と述べた。

ファンCEOはこの日、慶州（キョンジュ）芸術の殿堂で開催されたアジア太平洋経済協力会議（APEC）CEOサミットの特別セッションで「世界的に3つの基本核心技術を持つ国がいくつあるだろうか」とし、このように話した。続いて「ソフトウェアと製造力量を結合すればロボティクスの活用機会が増え、これがフィジカルAIの次世代モデル」とし「全体の工場がデジタル化されていて、スーパーコンピューターが構築されている。技術企業と手を握ってロボティックな工場を作ろうとしている」と紹介した。また「工場全体がロボットで駆動し、ロボットが人間と共に駆動する、ロボットがロボットを操作して物を生産するのがまさにAIの未来」と強調した。

李在明（イ・ジェミョン）大統領はこの日、ファンCEOとAPEC首脳会議開催場所の慶州和白コンベンションセンターで会い、「大韓民国は『AIの3大強国』と『AI基本社会』を目標として技術開発とインフラ拡充に注力している」とし「エヌビディアと韓国企業の緊密な協業はグローバル協力の代表事例になる」と述べた。そして「韓国はAIに関連して『フルスタック（全段階工程）』競争力を備えている」とし、企業との積極的な協力を要請した。

これに対しファンCEOは「（韓国のAI産業発展の）旅程にエヌビディアが共にする」とし「AIインフラ構築、人材およびスタートアップ育成、自律走行ロボットなどフィジカルAIを含む複数の側面で企業と実質的な協力を積極的に拡大する」と答えた。

これに先立ちエヌビディアは最新AI半導体アーキテクチャー（設計基盤）のブラックウェルGPUを韓国政府に5万枚、サムスン・SK・現代車にそれぞれ5万枚、そしてネイバークラウドに6万枚を供給するという計画を発表した。

供給対象のGPUはGB200、RTX6000などが挙げられるが、購買総額は公開されなかった。ファンCEOはこの日、慶州芸術の殿堂での記者懇談会で「今後26万枚のエヌビディアグラフィック処理装置（GPU）が韓国に導入される予定」とし「これで韓国は世界最高水準のAIインフラ力量を備える国の一つになるだろう」と述べた。また「韓国がこのようなインフラを備えることになれば、海外企業が韓国内でAIを運営するよう誘致できるはず」とし「AIは物理的な制約がないため、韓国はアジア、さらに世界の主要AIハブの一つに成長することができるだろう」と話した。

エヌビディアのブラックウェルは前世代のホッパーと比較して演算効率を大きく高め、大規模言語モデル（LLM）学習と推論に最適化されたアーキテクチャー。世界が先を競って確保しようとする核心AIチップであり、エヌビディアが一つの国に26万枚分量を供給するのは異例という評価だ。今回の協力を契機に今後、サムスン電子・SKハイニックスなどの高帯域幅メモリー（HBM）供給規模も拡大すると期待される。ファンCEOはサムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長、現代車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長と共に前日、ソウル三成（サムソン）駅付近のチキン店で「チメク（チキン＋ビール）会合」を開き、AI協力の意志を表した。

エヌビディアはこの日、具体的な協力案についても発表した。まず、サムスン電子とは「半導体AIファクトリー」を設立してデジタルツインを構築し、半導体生産効率を強化する計画だ。家庭用ロボットの研究でも協力する。SKとも半導体研究開発（R＆D）と生産のためのAIファクトリーを設計する。また、SKテレコムとはRTX PRO 6000ブラックウェルGPUを基盤とした国内産業用クラウド開発を協力する予定だ。現代車とは約30億ドル（約4600億円）を共同投資して国家フィジカルAIクラスターを造成し、エヌビディアAI技術センターと現代車物理AI応用センターを設立する計画という。ネイバークラウドとは造船・セキュリティーなど産業特化フィジカルAIモデルの開発で協力する。

半導体で競争関係にあるサムスン電子とSKハイニックスに同時にGPUを供給することについて、ファンCEOは「サムスン電子とSKハイニックスはともに驚くほどの技術力を持っている。一方（SKハイニックス）は特定分野に集中的で、もう一方（サムスン電子）は多角化している」とし「我々は両社と協力中であり、あえて一つを選択する必要はない」と話した。

さらにエヌビディアは科学技術情報通信部と韓国型LLM開発プロジェクトでも協力する。また、AIネイティブ6G無線ネットワーク開発、韓国科学技術情報研究院（KISTI）との国家スーパーコンピューター「HANGANG」を基盤とする新しい量子コンピューティング研究センターの設立も協力する。