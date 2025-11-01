歌手浅香唯（55）が、31日放送のフジテレビ系「ザ・共通テン！」（金曜午後9時）に出演。アイドル時代、「サイン」をめぐり勘違いをしていたことを語った。

この日は「80年代アイドル大集合！昔のウソ記事訂正SP」と題し、元アイドルたちが自身に関する記事の内容を修正する企画を放送した。

浅香に関する記事として「自宅に宅配便が来て伝票を差し出され、『サインしてください』と言われたが、『今はプライベートなので』と拒否した」と紹介されると、浅香は当時を振り返り「隙間から荷物だけもらおうとしたら、すごい開けて入ってこようとした上に『サインください』『サインください』って言われて」と苦笑した。

伝票にサインをして荷物を受け取ることを知らず、その上でタレントとしてサインを求められたと勘違いし「ここは毅然（きぜん）とした態度でお断りをしなきゃっていうことだけ考えていたので。『ごめんなさい、サインはできないです』」とキッパリ。しかし「すごい食い下がってきて。『困ります』って言われて。困りますは私が困りますって」と押し問答になったという。

浅香は「『業務上どうしても必要だ』って説明してくれて。えっ？私のサインって、そのサインじゃないの？っていうことで初めて知りました」とようやく納得。記事の真偽については「本当です」と改めて認めていた。