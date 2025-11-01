2024年11月3日、全日本大学駅伝、1位でゴールする國學院大・上原琉翔 写真／共同通信社

（スポーツライター：酒井 政人）

連覇を目指す國學院大は野中の区間がポイント

11月2日に開催される第57回全日本大学駅伝。その「メンバーエントリー」が10月31日に発表された。区間登録選手と補員登録選手を当日3人まで交代できるが、各校の戦略が見えてきたことになる。

今大会は出雲駅伝を完勝した國學院大、同2位の早大、同3位の創価大。それから前回2位の駒大、箱根駅伝王者の青学大、ナンバー1のスピードを誇る中大が“6強”といえる状況だ。

各校は“勝利のストーリー”をどう描いているのか。当日のオーダーを予想しながら、勝負のポイントを探っていきたい。

まずは連覇を目指す國學院大だ。

1区尾熊迅斗（2年）、2区辻原輝（3年）、3区山倉良太（3年）、4区郄石樹（1年）、5区飯國新太（2年）、6区浅野結太（2年）、7区吉田蔵之介（3年）、8区上原琉翔（4年）

補員に前回2区7位の青木瑠郁（4年）、同4区4位の高山豪起（4年）、 同5区1位の野中恒亨（3年）を残しており、順当なら出雲Vメンバーの3人が投入されるだろう。スピードが魅力の青木が3区、出雲3区で留学生に食らいついた野中が7区か。

いずれにしても“切り札”となる野中の区間でアドバンテージを奪って、前回大会と出雲駅伝で優勝テープに飛び込んだ主将・上原琉翔（4年）で逃げ切りたい。

出雲2位の早大と同3位の創価大の戦略は？

出雲駅伝で2位に入った早大と同3位の創価大は今回もトップ争いに加わるだけの爆発力を備えている。前回5位の早大は以下がエントリーメンバーだ。

1区間瀬田純平（4年）、2区鈴⽊琉胤（1年）、3区堀野正太（1年）、4区吉倉ナヤブ直希（2年）、5区小平敦之（3年）、6区伊藤幸太郎（4年）、7区山口竣平（2年）、8区工藤慎作（3年）

間瀬田純平（4年）は出場すれば4年連続の1区となる。前回は18位と出遅れたが、前々回は2位発進。2区に入ったスーパールーキー鈴木琉胤のポテンシャルを引き出すためにも、まずは1区の出だしがポイントになるだろう。

補員には前回2区で13人抜きを演じた山口智規（4年）を残している。2区で9人抜きを見せた出雲駅伝で本人に話を聞いたときには全日本は終盤のロング区間を意識していた。山口竣平（2年）が出雲メンバーから外れたことを考えると、絶対エースは7区に入るのか。

前回7区（5位）を担った長屋匡起（3年）は10月10日のチームエントリーで漏れており、出雲駅伝4区6位の佐々木哲（1年）、箱根駅伝6区5位の山粼一吹（3年）もメンバー外となった。後半区間に不安はあるが、最終8区に前回3位の工藤慎作（3年）が控えているだけに、エース山口の入る区間で“射程圏内”にとらえたい。

前回4位の創価大は主要メンバーを外して、攪乱してきた。

1区⿊⽊陽向（4年）、2区小池莉希（3年）、3区藤田圭悟（1年）、4区織橋巧（3年）、5区衣川勇太（1年）、6区榎⽊凜太朗（2年）、7区篠原一希（3年）、8区山口翔輝（2年）

補員に前回3区10位の石丸惇那（4年）、同5区2位のスティーブン・ムチーニ（3年）、同8区2位の野沢悠真（4年）を登録。順当なら出雲駅伝で好走した3人が投入されるはずだ。野沢は7区が濃厚で、石丸とムチーニが3、5、6区のどこかに入るだろう。

ポイントとなるのは2区の小池莉希（3年）だ。出雲駅伝は終盤に失速しただけに、日本選手権5000ｍで決勝に進出した実力を駅伝で発揮できるのか。そして優勝を目指すならムチーニの区間でトップに立って、逃げ切りを図りたい。

前回2位の駒大、同3位の青学大は7区に絶対エースか？

前回、5連覇の夢を絶たれた駒大。出雲駅伝も5位に終わったが、前回大会と出雲駅伝を欠場したスピードスターが“復帰”する。

1区小山翔也（3年）、2区牟田颯太（1年）、3区帰山侑大（4年）、4区安原海晴（3年）、5区菅谷希（1年）、6区村上響（3年）、7区佐藤圭汰（4年）、8区山川拓馬（4年）

前々回は2区で区間賞・区間新の圧倒的なスピードで“独走V”の流れを呼び込んだ佐藤圭汰（4年）が7区に登録された。8区には前回、同区間で日本人歴代2位の57分09秒と快走した主将・山川拓馬（4年）を配置している。終盤のロング区間は超強力だ。

補員に前回2区17位の桑田駿介（2年）、同3区2位の伊藤蒼唯（4年）、同4区3位の谷中晴（2年）を残している。前半区間で好位置につけて、7区佐藤、8区山川の爆走につなげたい。

出雲駅伝で7位に終わった青学大のオーダーは以下の通りだ。

1区神邑亮佑（1年）、2区荒巻朋熙（4年）、3区宇田川瞬矢（4年）、4区塩出翔太（4年）、5区佐藤有一（4年）、6区飯田翔大（2年）、7区鳥井健太（3年）、8区平松享祐（3年）

補員に前回4区1位（区間新）の黒田朝日（4年）、出雲1区6位の小河原陽琉（2年）らが控えている。一方、関東インカレで活躍した折田壮太と安島莉玖（ともに2年）はメンバー外となった。

黒田は出雲駅伝の最終6区で区間賞を獲得しており、絶対エースは終盤のロング区間になるだろう。出雲駅伝は5区終了時で10位と大苦戦しただけに、黒田以外の選手がどこまで踏ん張れるのか。

スピード軍団の中大は出雲10位から巻き返せるか

中大は前回12位に沈み、今年の出雲駅伝も10位と“惨敗”した。しかし、チームは全日本を見据えて、夏合宿を過ごしてきただけに、伊勢路でどこまで巻き返せるのか。

1区茺口大和（1年）、2区吉居駿恭（4年）、3区藤田大智（3年）、4区柴田大地（3年）、5区三宅悠斗（1年）、6区佐藤大介（2年）、7区佐藤蓮（3年）、8区溜池一太（4年）

補員には前回2区7位の岡田開成（2年）、同3区6位の本間颯（3年）らがいる。岡田は出雲1区で区間賞を獲得しており、攻撃の起点になりそうだ。1区で好スタートを切り、2区の主将・吉居駿恭（4年）でトップを奪う展開に持ち込めると、超名門の初優勝が見えてくる。

前回6位の城西大は3区で2年連続区間賞のヴィクター・キムタイ（4年）を今年も同区間に登録。そして2年連続で4区を務めた斎藤将也（4年）を最終8区に配置した。同8位の帝京大は出雲駅伝1区3位と好走した楠岡由浩（3年）を2区、同4区5位の原悠太（3年）を3区に入れている。

関東勢の残り7校は箱根駅伝予選会のダメージを抱えたなかでの戦いになる。

前回シード権を獲得した立大は前回2区を務めた國安広人（4年）を最終8区に配置。前回7区4位のエース馬場賢人（4年）は箱根予選会を欠場したが、今回は補員で登録された。

箱根駅伝予選会をトップ通過した中央学大は同予選会で日本人トップ（個人7位）に輝いた近田陽路（4年）を2区。同予選会2位の順大はチームトップ（個人26位）の吉岡大翔（3年）を1区に入れた。

箱根予選会4位の日大は1区に山口彰太、2区に山口聡太（ともに3年）を入れており、双子リレーが実現する可能性がある。なお箱根予選会個人2位のシャドラック・キップケメイ（3年）は補員登録だった。

前回10位の日体大は前回1区区間賞の平島龍斗（4年）を2区。箱根予選会で平島（個人8位）に次ぐチーム2位（個人16位）に入った田島駿介（4年）を3区に入れた。

同11位の大東大は予選会チームトップ（個人23位）の入茺輝大（4年）が7区、同2位（同28位）の中澤真大（2年）が4区。エース格の棟方一楽（3年）と箱根予選会を欠場した大濱逞真（2年）は補員登録となった。

前回15位の東海大は1区に兵藤ジュダ（4年）、3区に花岡寿哉（4年）。前半で好位置につけて、シード権争いに加わりたい。

レース当日、三重県伊勢市の天候は晴れで、午後は気温が20度近くまで上がる予報だ。終盤のロング区間で順位が大きく変動する可能性が高い。優勝争いだけでなく、シード権争いも最後までドキドキの展開になりそうだ。

筆者：酒井 政人