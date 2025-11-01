【うお座】2025年11月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年11月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
後半、「今の自分にできることを最大限やろう」と前向きな流れに乗っていきます。先延ばしにしていたことに本腰を入れ、理想だけでなく現実的な行動に意識が向きやすくなるでしょう。
金運では、衝動買いや無駄遣いを控えようとする意志が働き、メリハリのある使い方ができるようになります。結果的に「今月は余裕がある」と感じられる場面もあるでしょう。
仕事では、相談を持ちかけられる場面がありそう。相手が求めているのはアドバイスではなく、気持ちに寄り添ってくれる存在です。あなたの優しさが、そっと相手を癒やしていきます。
＜開運もぐもぐ＞
自分に合ったお金の使い方をして、金銭的余裕を生み出すためには、“金のパワー”を使います。金のパワーには、選択力や整理力を高め、豊かさを引き寄せる力があります。
おすすめの料理は、大根と豚バラの甘辛炒めです。大根は白く、輪切りにすると丸い形をしており、ほんのり辛味を感じる食材です。これらの特徴はいずれも金のパワーを象徴しており、運気を整える助けになります。
豚肉のうまみと甘辛い味付けは、“土のパワー”にも通じ、どっしりと構え、本腰を入れる力を与えてくれます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）＜全体運＞
