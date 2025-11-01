【みずがめ座】2025年11月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年11月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
ここしばらくは、自分の気持ちとは裏腹に、周囲の期待や空気に合わせすぎていたかもしれません。そんな自分から少しずつ離れて、本来のあなたらしさを取り戻すタイミングです。その意識の変化がきっかけとなり、「やってみたい」と思えることに素直になれるでしょう。
新しい場所へ足を運ぶ機会も増え、価値観の合う人との出会いにつながる可能性も。すれ違っていた人間関係も、あなた自身が自然体でいることで、少しずつ修復に向かっていきそうです。
＜開運もぐもぐ＞
自然体でいるためには、安定や安心のエネルギーが強い“土のパワー”を使います。土のパワーは、心を落ち着け、地に足のついた感覚を育んでくれます。
おすすめの料理は、「おこげご飯」です。お米は日本人の主食であり、多くの人に愛される食材で、土のパワーをしっかりと宿しています。
土鍋でごはんを炊き上げ、仕上げに強火で10秒ほど加熱すると、パチパチと音がして香ばしいおこげができあがります。この仕上げの強火によって“火のパワー”も加わり、やる気を引き出すエネルギーもプラスされます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）＜全体運＞
ここしばらくは、自分の気持ちとは裏腹に、周囲の期待や空気に合わせすぎていたかもしれません。そんな自分から少しずつ離れて、本来のあなたらしさを取り戻すタイミングです。その意識の変化がきっかけとなり、「やってみたい」と思えることに素直になれるでしょう。
新しい場所へ足を運ぶ機会も増え、価値観の合う人との出会いにつながる可能性も。すれ違っていた人間関係も、あなた自身が自然体でいることで、少しずつ修復に向かっていきそうです。
＜開運もぐもぐ＞
自然体でいるためには、安定や安心のエネルギーが強い“土のパワー”を使います。土のパワーは、心を落ち着け、地に足のついた感覚を育んでくれます。
土鍋でごはんを炊き上げ、仕上げに強火で10秒ほど加熱すると、パチパチと音がして香ばしいおこげができあがります。この仕上げの強火によって“火のパワー”も加わり、やる気を引き出すエネルギーもプラスされます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)