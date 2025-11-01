【やぎ座】2025年11月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年11月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
ちょこちょこと訪れる変化を楽しむことで、日常に新しい風が吹き込みます。ありきたりに感じていた毎日も、少しずつ違った景色に見えてくるでしょう。
仕事では、周囲との連携を意識しながら、今できることにひと工夫加えることで、成果がぐっと高まりそう。例えば、資料の見せ方を変えるだけで、相手の反応がよくなることも。
金運は、人付き合いの場面で予想外の出費があるかもしれませんが、無理に合わせる必要はありません。断るべき場面では、丁寧に意思を伝えることで、後悔のない選択ができるはずです。
＜開運もぐもぐ＞
仕事で周囲と連携しつつ、ひと工夫を加えたいときには、“水のパワー”を使います。水のパワーは、柔軟な思考と調和を促し、スムーズな連携をサポートしてくれます。
おすすめの料理は、「湯豆腐」です。水分の多い豆腐を昆布だしの鍋で楽しむ湯豆腐は、水のパワーをたっぷりと取り入れることができます。昆布にも水のパワーがしっかりと宿っており、豆腐の原料である大豆には、変化を穏やかに支える“土のパワー”も含まれています。
寒い日に、心も体もほっと温まるヘルシーなメニューです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）＜全体運＞
