【いて座】2025年11月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年11月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
おすすめは、「のり」です。海藻類ののりは、黒っぽい色味とほんのりとした塩味を持ち、これらすべてが水のパワーに通じています。おにぎりに巻いたり、巻き寿司にしたり、佃煮としてごはんのお供にしても美味しくいただけますね。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）＜全体運＞
率直な思いを伝えることで、信頼が深まり、理想の働き方に近づくきっかけになります。職場で「これがいい」と感じたことは、遠慮せずに提案してみましょう。人との出会いは一見偶然のように思えても、実はタイミングが重なって生まれた意味のあるものです。
友人に誘われた集まりで、気の合う人と出会うこともあるでしょう。仕事では完璧を求めすぎず、「これで十分」と思える柔軟さを持つことで、物事が無理なく進んでいきそうです。
＜開運もぐもぐ＞
柔軟性を持って、その場その場で上手に合わせていくためには、“水のパワー”を使います。水のパワーは、流れるような思考や感受性を高め、状況に応じた対応力を育ててくれます。
また、焼きそばやお好み焼きに「青のり」をふりかけるのも、水のパワーを取り入れるよい方法です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)