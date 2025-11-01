ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢¡ÈÌ¼¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡É¤Î¼êÊÔ¤ß¥Þ¥Õ¥é¡¼¤òÈäÏª¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬À¨¤¤¡×¡ÖÇä¤êÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡ÌÓ»å¤ÏÉ´±ß¶Ñ°ì¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ
¡¡²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡Ê41¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÊÔ¤ßÊª¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬À¨¤¤¡×¡ÈÌ¼¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡É¤Î¼êÊÔ¤ß¥Þ¥Õ¥é¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡¢10·î9Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö°ì¤ÄÊÔ¤ßÊª´°À®¤·¤¿¤è¡×¤È¡¢¡È¤¤Î¤³ÊÁ¡É¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¹õ¤Î¥Ð¥Ö¡¼¥·¥å¥«¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤«¤é¤â¡¢ÀÄ¤ÈÀÖ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢¤«¤é¤·¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤È¼êºî¤ê¤ÎÊÔ¤ßÊªºîÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥ê¥È¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÅê¹Æ¤Ç¡È¥ê¥È¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤È¾Ò²ð¤¹¤ëÄ¹½÷¡Ê12¡Ë¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¤ò¸ø³«¡£¿¿¤ÃÇò¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢¡ÖCanDo¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ì¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÌÓ»å¡×¤ÇÊÔ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö°ì¸Ä\220¤Ç4¶Ì¤Ç¤Ç¤¤¿¤è¡£¥â¥Õ¥â¥Õ¤Çµ¤»ý¤Á¤¤¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ËËþÂ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤ ¥«¥¨¥é¤Á¤ã¤óÅ·ºÍ¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¡×¡ÖÇä¤êÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊÔ¤ßÊª²°¤µ¤óOPEN¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬À¨¤¤¡×¡ÈÌ¼¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡É¤Î¼êÊÔ¤ß¥Þ¥Õ¥é¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡¢10·î9Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö°ì¤ÄÊÔ¤ßÊª´°À®¤·¤¿¤è¡×¤È¡¢¡È¤¤Î¤³ÊÁ¡É¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¹õ¤Î¥Ð¥Ö¡¼¥·¥å¥«¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤«¤é¤â¡¢ÀÄ¤ÈÀÖ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢¤«¤é¤·¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤È¼êºî¤ê¤ÎÊÔ¤ßÊªºîÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥ê¥È¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÅê¹Æ¤Ç¡È¥ê¥È¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤È¾Ò²ð¤¹¤ëÄ¹½÷¡Ê12¡Ë¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¤ò¸ø³«¡£¿¿¤ÃÇò¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢¡ÖCanDo¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ì¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÌÓ»å¡×¤ÇÊÔ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö°ì¸Ä\220¤Ç4¶Ì¤Ç¤Ç¤¤¿¤è¡£¥â¥Õ¥â¥Õ¤Çµ¤»ý¤Á¤¤¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ËËþÂ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤ ¥«¥¨¥é¤Á¤ã¤óÅ·ºÍ¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¡×¡ÖÇä¤êÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊÔ¤ßÊª²°¤µ¤óOPEN¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£