菊地亜美、“子連れに最高の国”の家族ショット公開！ そっくり実母の姿も「あみちゃんに似てますね」
タレントの菊地亜美さんは10月30日、自身のInstagramを更新。家族でマレーシア旅行に行ったと報告し、写真を公開しました。ファンからは、旅行に関する相談も寄せられています。
【写真】菊地亜美、「子連れに最高の国」マレーシア旅行ショット
さらに、マレーシアについて「どこに行っても皆が子供達を可愛がってくれて、遊び場も沢山あって、子連れに最高の国」「今までいろんな国に行った中でも、子連れでの満足度や行動のしやすさはピカイチでした（もちろんいく場所によりますが）」とコメントしており、充実した時間を過ごしたことがうかがえます。
コメント欄では、「可愛い」「お母さまの後ろ姿あみちゃんに似てますね」「私もここ数年毎年夏にマレーシアに行ってます！すごく素敵な国ですよね！」といった称賛や共感の声のほか、「我が家にも0歳のベビーと3歳の子がいるので諸々の詳細知りたいです！！」と質問が寄せられ、菊地さんが答える場面も見られました。
(文:勝野 里砂)
家族でマレーシアを堪能菊地さんは「家族でマレーシアに行ってきました」とつづり、11枚の写真と2本の動画を掲載しました。高層ビルを背景に立つ菊地さんと子どもたちのショットや、おいしそうな食事の様子が収められています。「今回は母も一緒に」とのことで、5枚目には菊地さんと見間違うほどの後ろ姿をした母親の姿も。
9月にはハワイに家族でさまざまな場所を訪れている菊地さん。9月には、アメリカ・ハワイでの家族ショットを公開しています。写真には、透き通る海と空を背景に、白いワンピース姿の菊地さんと、空と同じ淡いブルーの洋服を身に着けた子どもたちが触れ合う様子が収められており、幸せな空気が伝わってきます。今後はどんな場所に行くのでしょうか。
