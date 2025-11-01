◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3−1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースの佐々木朗希投手が8回から登板し1イニング0／3を無失点に抑え、ドジャースが勝利しました。

先発の山本由伸投手が6回まで1失点の好投。7回はロブレスキ投手が無失点で試合を作ります。

そしてドジャース2点リードの8回、ロバーツ監督は3人目の投手として佐々木投手をマウンドに上げます。

このシリーズ2度目の登板となった佐々木投手は先頭にヒットを許すと、続く打者はセンターフライで1アウト。しかしゲレロJr.選手にはフォアボールを与え1塁2塁のピンチを招きます。

それでも4番・ビシェット選手に対してはスプリットでショートファウルフライ、5番・バーショ選手には2ボール1ストライクからスプリットでセカンドゴロに打ち取りピンチを切り抜けました。

しかし9回、2イニング目も任された佐々木投手でしたが先頭にデッドボールを与えると続く打者にセンターオーバーのヒット。するとこの打球がセンターのフェンスとグラウンドに挟まりこの間に1塁ランナーと打者がホームへ生還します。しかしセンターのディーン選手が挟まったことをアピールしツーベースの判定。リプレー検証もありましたがグラウンドルールで2塁打のまま2塁3塁で再開となりました。

ここで佐々木投手は降板となり、ロバーツ監督はグラスノー投手を投入。8番・クレメント選手をファーストフライ。続く打者をレフトライナーに打ち取ると2塁ランナーが飛び出したのを見てレフトのキケ・ヘルナンデス選手がセカンドに送球しアウト。3−1でドジャースが勝利しました。