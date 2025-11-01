【さそり座】2025年11月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年11月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
新たなスタートを切るきっかけが訪れそうです。これから一歩踏み出そうとしているあなたにとって、遠慮や謙遜は必要ありません。これまで積み重ねてきた経験があるからこそ、自信を持って取り組めることがあります。
仕事では、現状を打破したい気持ちが高まりそうです。勇気ある行動が、職場の環境をよりよい方向へ導いてくれるでしょう。
金運は支出が目立つかもしれませんが、レベルアップのための投資なら、むしろ今こそ必要な支出です。
＜開運もぐもぐ＞
新たな世界へ自信を持って飛び出したいときには、“木のパワー”を使います。目標を明確に持ち、やる気に満ちた状態を作り上げることができます。
おすすめの料理は、エビとブロッコリーのマヨネーズ炒めです。緑色のブロッコリーには木のパワーが宿っており、マヨネーズの酸味も同じく木のパワーを象徴します。
さらに、加熱によって鮮やかな赤色が際立つエビには、“火のパワー”も備わり、未来を見通す力を養ってくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
