【てんびん座】2025年11月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年11月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
空間を整えることで運気が上向くタイミングです。部屋の模様替えや、オフィスのデスク周りの整理整頓に取り組むと、思っていた以上に物事がスムーズに進みそうです。
あなたの美的センスが生きる場面も増えそうですが、その分「これすてき！」と感じた瞬間に衝動買いをしてしまう可能性も。ショッピングの前には予算を決め、支出のバランスを意識しましょう。家計簿アプリの活用もおすすめです。
出会い運は、静かな場所にチャンスあり。人が多い場よりも、落ち着いたカフェなどで自然な交流が生まれそうです。
＜開運もぐもぐ＞
美的センスを高めるには“火のパワー”を、居心地のよい空間を作るためには、“土のパワー”を使います。おすすめは、青椒肉絲（チンジャオロース）です。ピーマン、牛肉、タケノコを細切りにし、オイスターソースなどの調味料と炒める料理ですね。
ピーマンの苦味は火のパワーを象徴し、たんぱく質が豊富でうまみのある牛肉には土のパワーがあります。ピーマンの代わりに赤いパプリカを使うことで、火のパワーがより強まり、美的感覚をさらに刺激してくれます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）＜全体運＞
