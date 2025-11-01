ロッテは1日、12月20日、21日にホテルスプリングス幕張・スプリングスホールにて開催される「M☆Splash‼ 2025 Last Revue」に先立ち、11月4日の12時00分からマリーンズオンラインストアで「M☆Splash‼ 2025 Last Revue」開催記念グッズの先行受注販売を開始すると発表した。

球団公式チアパフォーマー『M☆Splash‼』2025シーズンメンバーでの最後のアイテムとなり、Tシャツやフェイスタオル、トートバッグなど計26商品が展開される。

販売はマリーンズオンラインストアにて11月4日12時00分から11月９日23時59分まで先行受注販売を行う。詳細はマリーンズオンラインストアにて。

※12月20日、21日開催当日に会場でも販売予定。当日のグッズ販売情報は決まり次第、球団公式サイトにて。（一部商品については、当日販売しない可能性あり）

▼ 「M☆Splash‼ 2025 Last Revue」開催記念グッズ 商品一例

・フェイスタオル(集合デザイン)：2,500円

・フェイタオル(単体デザイン:写真/ネーム 各23種)：2,500円

・Tシャツ(集合デザイン/サイズ:S、M、L、XL)：4,600円

・Tシャツ キッズ(集合サイズ/サイズ:130、150)：4,200円

・背景付きアクリルスタンド(単体デザイン 全23種)：1,600円

・アクリルキーホルダー(全23種)：900円

・ステッカー (全23種)：800円

・シークレットミニ色紙(全23種)：900円。全て税込