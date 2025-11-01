の実写版「ONE PIECE」シーズン2「INTO THE GRANDLINE」でMr.3役を演じるデヴィッド・ダストマルチャンが、舞台のひとつとなる“リトルガーデン”への期待や、漫画・アニメ版に忠実な実写化について語っている。

尾田栄一郎作の漫画『ONE PIECE』に登場するMr.3は、犯罪組織バロックワークスの一員で、液状のろうを操る“ドルドルの実”の能力者。ろうをあらゆる形状に変形させ、武器や拘束具、他者の姿を模した蝋人形などを作ることが可能。巨人島・リトルガーデンで初登場し、麦わらの一味を翻弄させる。

英の取材にて、ダストマルチャンは「Mr.3のように、ダークでひねくれていて、風変わりで刺激的なキャラクターを演じられて本当に嬉しい。皆さんに（シーズン2の）完成版を見てもらえるのが待ちきれません」とコメントした。

現時点でシーズン2のリトルガーデン編からは、実写版に加え、Mr.3がろうで作ったアジトもお披露目されている。原作のシンプルなデザインと比べ、豪華な館のような仕上がりだ。

A truly dastardly plan is taking shape within these waxy walls. ️ - ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiece)

実写化されたリトルガーデンについて、ダストマルチャンは「リトルガーデンの世界を完全に作り上げました。まだ画像は公開されていないと思いますが、公開されたら、僕と同じくらい興奮していただきたいです。本当にダイナミックで美しい世界です」と語っている。どのように原作の舞台が実写で再現されているのか、今から期待が高まる。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は2026年3月10日（火）より世界独占配信。

