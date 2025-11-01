DCドラマ「ランタンズ（原題）」でグリーン・ランタン／ジョン・スチュワート役を演じるアーロン・ピエールは、（MCU）に参加する計画がありながら、撮影直前に降板が決まった不運な人物だ。

2022年2月、ピエールはマハーシャラ・アリ主演『ブレイド（原題）』に出演することが報じられた。もっとも2019年夏に製作が発表された『ブレイド』は、その後、マーベル・スタジオ史上もっとも大きなトラブルに見舞われた一作となる。

当時、『ブレイド』の監督に就任していたのは『シュガーランドの亡霊たち』（2019）のバッサム・ターリク監督。米では、「『ブレイド』に出演が決まり、とても嬉しかったことを覚えています」と語っている。

ところがその後、ターリク監督は製作の遅れとマーベル・スタジオとの創作上の相違を理由に、撮影直前にして企画を離脱。これにより、やむを得ずピエールも『ブレイド』を去ることになったという。「あのとき、“撮影現場に足を踏み入れるまで、仕事はまだ始まっていないんだ”ということを学びました。創作の方向性が変わり、私は参加しないことになった。それを受け入れるしかありませんでした」。

ターリク監督の就任当時、ピエールとともに出演する予定だったのが『罪人たち』（2025）のデルロイ・リンドーだ。同じく企画を離脱しており、のちに「非常に面白いコンセプトで、作られるキャラクターも魅力的でした。けれども、どういうわけか軌道を外れてしまった」といる。

その後も『ブレイド』は新たな監督が起用されたが再び降板となり、方向性の再検討を経て、現在も企画開発が進行中。出演者のアリとミア・ゴスは企画に残留し、ただいま現代劇として脚本作業がだが、現時点で監督は発表されていない。

なお『ブレイド』の出演は叶わなかったが、ピエールはマーベル・スタジオの親会社であるディズニーとの仕事は継続しており、『ライオン・キング：ムファサ』（2024）ではムファサ役の声優を担当。ライアン・ゴズリング主演『スター・ウォーズ／スターファイター』にも出演し、『ブレイド』で共演するはずだったミア・ゴスとの共演している。

DCドラマ「ランタンズ」で演じるのは、コミックでも屈指の人気を誇るグリーン・ランタン。新DCユニバースを統括するジェームズ・ガンは、映画・テレビを越境してキャラクターが登場する方針だけに、いずれピエールもDC映画に登場することだろう。『ブレイド』でのMCUデビューが叶わなかったゆえのDCデビュー、これもまたひとつの“移籍”と呼べるだろうか？

