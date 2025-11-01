熊田曜子、Tシャツからスラリ美脚際立つ「セクシー」「際どい」と悶絶の声
【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの熊田曜子が10月30日、自身のInstagramを更新。Tシャツ姿で美しい脚を披露し、反響が寄せられている。
【写真】43歳美人タレント「下履いてる？」際どいTシャツ姿
熊田は「私が初めてKrushの解説をさせて頂いた時 トーナメントで優勝した璃明武選手」と綴り、自身が応援し続けているという格闘家・璃明武選手のTシャツを着用した動画をアップ。スラリと伸びた美しい脚を見せている。また、ポールダンスのポールに脚をかけ、ポーズをとる場面もある。
この投稿に、ファンからは「際どい」「セクシー」「綺麗」「脚鍛えてるのに細い」「下履いてる？」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆熊田曜子、Tシャツから美脚披露
◆熊田曜子の投稿に反響
