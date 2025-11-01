小2から不登校の小5息子「やり直したい」→父に語った学びへの思いに5万いいね「素晴らしい」【ママリ】

子どもの素直な気持ちに胸が熱くなる

ある日、まなクロにっしーさんの小5の息子から突然の申し出が…。話題の投稿はこちらです。

小５息子くんから突然の申し出が



👦「小学1年生の内容から、少しずつやり直せる場所があるのなら、通いたいな。」



おう。任せとけ。

探すぜ。

「小学1年生の内容からやり直せる場所があるのなら通いたい」と息子さんからお願いが。「やり直したい」なんて言葉、なかなか小学生の口からは出てこないものです。それを素直に言える勇気、自分の足で懸命に前に進もうとする気持ちに、胸がじ～んと熱くなります。「おう。任せとけ。探すぜ。」の返事も、またすてきです。



息子さんは小2のころから不登校だったそうですが、勉強はやろうと思えばいつでもやり直せますね。



この投稿には「小5で小1の内容から学びたいという発想は驚きです」「解けるようになるとめちゃめちゃ大好きになります。がんばってね」といったリプライがついていました。子どもの成長と親の愛情を感じる、心に残る投稿でした。

