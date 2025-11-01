

岡崎紗絵「風に乗って、伊勢志摩へ 〜グルメも自然も満喫！心にごほうび 伊勢志摩の旅編」〜

岡崎紗絵が出演する、観光特急「しまかぜ」で行く伊勢志摩旅の魅力を伝える新PR動画「風に乗って、伊勢志摩へ 〜グルメも自然も満喫！心にごほうび 伊勢志摩の旅編〜」が11月1日より公開された。

【動画】岡崎紗絵「風に乗って、伊勢志摩へ

〜グルメも自然も満喫！心にごほうび 伊勢志摩の旅編〜」

動画では、俳優・岡崎紗絵が、近鉄の観光特急「しまかぜ」に乗って伊勢志摩へ。旬を味わい、文化に触れ、大自然を感じるごほうび旅を満喫している。伊勢志摩の壮大な風景やグルメ、そして岡崎が旅の中で見せる自然な表情を通し、伊勢志摩の魅力を伝える内容となっている。

本キャンペーン「風に乗って、伊勢志摩へ」では首都圏や東海圏、関西などの交通広告やウェブ広告を順次展開。キャンペーンサイトでは、新PＲ動画の他、モデルコースや、近鉄特急の魅力、お得なきっぷなどを紹介している。 【概要】キャンペーン名：「風に乗って、伊勢志摩へ」PＲ動画タイトル：「風に乗って、伊勢志摩へ 〜グルメも自然も満喫！心にごほうび 伊勢志摩の旅編〜」公開日：2025年11月1日(土)キャンペーンサイト： https://www.kintetsu.co.jp/senden/kazeninotte_iseshima/ ※11/1に新バージョンを公開PR動画は「【公式】近鉄おでかけチャンネル」でも公開。