◇自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦「ＭＯＴＥＧＩ ＧＴ ３００ｋｍ ＲＡＣＥ ＧＲＡＮＤ ＦＩＮＡＬ」第１日（１１月１日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）

公式練習が行われた。ＧＴ３００はＲ＆Ｄスポーツの６１号車・スバルＢＲＺ・Ｒ＆Ｄスポーツ（井口卓人、山内英輝組）が１分４６秒４０４のベストタイムをマークした。

総合優勝争いは上位９台１７人のドライバーにチャンスがある大混戦。ランキングトップのＫ２Ｒ＆Ｄレオン・レーシングの６５号車・レオン・ピラミッドＡＭＧが公式予選で１２位と伸び悩んでいることから白熱した予選、決勝となりそうな雰囲気だ。

背景には今季からレギュレーション変更された得点方式にある。ＧＴ３００は高得点順に全８戦中最大７戦分が合算されることになった。自力Ｖの可能性はレオンとランキング２位のコンドー・レーシングの５６号車・リアライズ日産メカニックチャレンジＧＴ―Ｒ（平手晃平）、カーガイＭＫＳレーシングの７号車・カーガイ・フェラーリ２９６ＧＴ３（Ｚ・オサリバン、小林利徠斗組）の３台５人のドライバーだけ。

予選は１日１４時から行われる。