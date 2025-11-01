

Travis Japan

Travis Japanの12月3日にリリースとなるニューアルバム「’s travelers」（ストラベラーズ）より、現在先行配信中のアルバムのリード楽曲「Disco Baby」に加え、新たに「Say I do」「Tokyo Crazy Night」「Would You Like One?」のCompleted ver.が、11月3日AM0時から先行配信されることが決定した。

「Say I do」「Tokyo Crazy Night」は今年3月に両A面シングルとしてリリース、「Would You Like One?」は4月に配信リリースされていたが、この期間メンバーの川島如恵留が活動を休止しておりレコーディングに参加できていなかったため、ニューアルバム「’s travelers」用にメンバー7人揃ったバージョンのCompleted ver.を再録していた。先行配信は11月3日AM0時から。

Travis Japanは本日、フジテレビ系「MUSIC FAIR」と日本テレビ系「with MUSIC」で新曲「Disco Baby」を披露する。Travis Japan

3rd Album特設サイトhttps://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album