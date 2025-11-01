◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

崖っぷちに立たされたドジャースが、ブルージェイズとの接戦を制して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。ドジャースが球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇を果たすか、１９９３年以来３２年ぶりにブルージェイズが頂点に立つか―。運命の第７戦はあす１１月１日（日本時間２日）にブ軍の本拠地ロジャーズセンター（カナダ・トロント）で行われる。

先発した山本由伸投手（２７）は、３登板連続完投勝利とはならなかったが、６回９６球を投げて５安打１失点、６奪三振の好投で勝利投手。日本人最多となるＰＳ６勝目となった。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、３打数１安打、１申告敬遠で、佐々木朗希投手（２３）も登板して８回から１回０／３を無失点。最後は先発要員のグラスノーを投入して逃げ切った。

ドジャースは初回、ブルージェイズの先発右腕・ガウスマンの前に３者連続三振。２回も先頭のベッツが三ゴロだったが、その後は２者連続三振で２回までに５三振を喫した。山本も負けじと２回までは無安打投球。試合は３回に動いた。

ドジャースは１死からエドマンが右翼線へ二塁打を放つと、２死二塁で大谷は申告敬遠。スミスが左翼線へ適時二塁打を放って先制点を奪うと、２死満塁で不調のため打順を４番に下げたベッツが左前へ２点適時打を放ってリードを３点に広げた。直後の３回裏に山本は先頭のバージャーに左翼線への二塁打を浴び、２死二塁からスプリンガーに中前適時打を許したが２点のリードは守った。

４回以降は両先発右腕が復調。ガウスマンは６回９３球で３安打３失点、８奪三振、山本は６回９６球で５安打１失点、６奪三振で降板し、ともに７回からはブルペン陣のリレーがスタートした。７回はブルージェイズのバーランド、ドジャースのロブレスキがともに無失点で抑えた。

ドジャースは８回に大谷が３番手左腕のフルーハティから左中間フェンス直撃の二塁打。３試合、１７打席ぶりの安打を放つと、２四球で２死満塁とチャンスを作るも、Ｔ・ヘルナンデスが４番手右腕・ドミニンゲスの前に空振り三振に倒れた。

３―１の８回には朗希が３番手で登板。いきなり先頭のスプリンガーに一塁線を破る右翼への安打を許した。続くルークスにはカウント３―１となったが中飛。１死一塁で主砲のゲレロを迎え、四球を与えたが、１死一、二塁でビシェットは遊邪飛に打ち取った。さらに２死でもバーショを二ゴロ。無失点で乗り切った。

８回に２５球を投げた朗希だが、２点差の９回も続投。先頭のカークにはスプリットが抜けて死球を与え、バージャーに左中間への二塁打を浴びて無死二、三塁で降板。第７戦の先発が有力視されたグラスノーがマウンドに上がって逃げ切った。