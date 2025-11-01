「白く凍った海の中に沈んでいくくじらを見たことがあるだろうか。」【総力特集】この書き出しがすごい！

心を掴む「書き出し」の引力

「なんなんだ、この一文は……」

何気なく手に取った書籍の書き出しにガツンと頭を殴られたような衝撃を受けた経験はありませか？

本の冒頭、読者が最初に触れるその数行は、まさに作品の顔。作者が知恵を絞り、悩み抜き、これ以上ないという覚悟で送り出した渾身の一撃でもあります。

【総力特集】この書き出しがすごい！ は、そんな強烈なインパクトを持つ「書き出し」に注目。日々、言葉と格闘する講談社の編集者たちが、「一瞬で心を掴まれた」「思わず唸った」あるいは「ぶっ飛びすぎて目を疑った」珠玉の書き出しを、熱い推薦コメントとともにお届けします。

第1回の書き出しはこちら

白く凍った海の中に沈んでいくくじらを見たことがあるだろうか。

こちらは辻村深月さん著『凍りのくじら』の冒頭の書き出しです。

【凍りのくじら】藤子・F・不二雄を「先生」と呼び、その作品を愛する父が失踪して５年。高校生の理帆子は、夏の図書館で「写真を撮らせてほしい」と言う１人の青年に出会う。戸惑いつつも、他とは違う内面を見せていく理帆子。そして同じ頃に始まった不思議な警告。皆が愛する素敵な“道具”が私たちを照らすとき――。

《推薦コメント》

視覚的な問いかけで幻想と現実の境界を揺さぶる。冷たい美しさが読者の想像力を広げ、物語の詩的な世界観を一文で提示する力が圧倒的。見たことがあるわけがないのに、いつか見たかもしれない、と思わせる断定感も、すごい。（編集カ）

唯一無二の「書き出し」の世界。この一文から始まる「続き」が気になったら、ぜひ本書を読み進めてみてください！

【分かりやすい文章の書き方】文章を書き終えたら、まず最初にやるべき「たった一つの単純作業」