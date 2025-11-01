ジャパンモビリティショー2025に展示された「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION」

「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION」とは

ジャパンモビリティショー2025に展示された「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION」

日本自動車工業会が主催する国内最大の自動車ショー「ジャパンモビリティショー2025」が2025年10月31日（金）～11月9日（日）まで、東京ビッグサイトにて一般公開中だ。

一般社団法人日本RV協会（JRVA）は同イベントに「キャンピングカーゾーン by JRVA（東8ホール）」を設置。このエリアには、コンパクトさが人気の軽キャンピングカー、ハイエースなどのワゴンをベースにしたバンコンバージョン、大型のキャブコンバージョンなど、さまざまなタイプのキャンピングカーが展示された。

同エリアの株式会社トイファクトリーブースでは、映画『スター・ウォーズ』シリーズ公式ライセンスキャンピングカー「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION（ダヴィンチ 6.0 ＜スター・ウォーズ＞エディション）」が出展。帝国軍の象徴「ダース・ベイダー」と巨大戦闘基地「デス・スター」のダークで荘厳な世界観を内外装に具現化した、世界限定5台の超希少モデルをじっくりと観察することができる。

なお、トイファクトリーの出展期間は11月3日（月・祝）までと全体の会期より短いので注意が必要だ。

スター・ウォーズの世界観を再現

スライドドアを開けると「デス・スター」のイラストが描かれている。

シートやテーブルにもロゴや劇中のイメージがあしらわれている。

トイファクトリーは過去にも4つのディズニー公式ライセンスを受けたキャンピングカーを製品化。その経験を活かしてルーカスフィルムの公式ライセンスの下で「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION」を製作した。

「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION」は、単なる移動手段ではなく、フォースの暗黒面が持つ荘厳な美学を移動空間として具現化した「動く秘密基地」というコンセプト。

キャンピングカーの内外装には、帝国の象徴「ダース・ベイダー」や、巨大な戦闘基地「デス・スター」を彷彿とさせる、帝国軍のダークで荘厳な世界観を細部にわたって表現している。メタリックブラックの車体は巨大戦闘基地デス・スターの威圧感を表現し、内装の漆黒と赤のコントラストは銀河の支配者ダース・ベイダーの威厳を象徴したという。

ベース車両は欧州で人気の「フィアット デュカトL3H2」で、運転は普通自動車免許（3.5t未満）で可能。トイファクトリー独自の断熱施工、家庭用エアコン、大型ルーフベンチレーター（換気扇）、リヤベッドを標準装備。冷凍冷蔵庫やガラストップステンレスシンク、電子レンジ、ウォーターレストイレなどの設備も充実している。

コックピットのようなダイニングエリア

テーブルの模様は「ハイパードライブ」の光の筋がモチーフ。

ダイニングエリアのテーブルには、宇宙を高速移動する「ハイパードライブ」の光の筋をデザイン。フロントシートは回転式のキャプテンシートで、暗黒卿ダース・ベイダーの旗艦で銀河の戦略を練る気分に浸ることができる。

左：車内照明の操作パネル 右：窓際に設置されたSE音響のボタン

車内照明を制御するスイッチパネルは巨大戦闘基地デス・スターの管制室をモチーフにした仕様。シルバーのパネルやLEDで光るボタンがいかにも宇宙船のような雰囲気を醸し出している。

また、テーブル横の窓際のカウンター天板の部分には、公式SEを活用した音声ギミックが搭載されている。設置された3つのスイッチを押すとライトセーバーやタイ・ファイター、ミレニアム・ファルコンのハイパードライブなど、9種類の公式音響がランダムに流れる。さらにベッドルームにも人気キャラクター「R2-D2」の声が流れるボタンが搭載されている。

帝国軍の世界観を体感できるベッドルーム

マットには「タイ・ファイター」とロゴがデザインされている。

ベッドルームは広々として、くつろぐのに十分な広さが確保されている。

リアゲートを開くとベッドルーム（上段）とラゲッジルーム（下段）にアクセスできる。

リアのベッドルームは、大人2人が快適に就寝できる広さ（1950 × 1270 mm）を確保。全体は漆黒で赤のパイピングがアクセントカラーとなったダークな雰囲気だ。

他にも、床マットに宇宙戦闘機「タイ・ファイター」が赤色であしらわれ、その色の明暗で戦闘機の躍動感が演出されていたり。壁面に、映画の冒頭で必ず表示される有名なフレーズ「A LONG TIME AGO IN A GALAXY FAR FAR AWAY」が銀河標準語「オーラベッシュ」で刻印されているなど、細部までこだわりの特別装備が満載されている。

ファン垂涎のギミックが散りばめられた「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION」は、世界で5台の限定生産。限定デザインのクッション2個とシリアルナンバーとロゴを刻印した本革キーホルダーが付属される。

販売方法は抽選販売で、申し込み期間は2025年10月30日（木）～2025年12月28日（日）まで。トイファクトリー岐阜本店、湘南店、東北店、EURO-TOY相模原にて申し込みできる。お値段は2187万円（税込・諸費用別）。

INFORMATION

ジャパンモビリティショー2025｜Japan Mobility Show 2025

会期：2025年10月30日（木）～11月9日（日）

トイファクトリー出展期間：2025年10月30日（木）～11月3日（月・祝）

ダヴィンチ 6.0 ＜スター・ウォーズ＞エディション｜DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION

ベース車両：DUCATO L3H2（日本正規モデル）

定員：乗車4名／就寝2名