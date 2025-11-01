高橋克典、“新しい家族”愛猫たちの2ショットに反響「すっかり仲良し姉弟」「なんて可愛いお写真」 今年10月に2匹目の猫が仲間入り
俳優の高橋克典（60）が10月29日、自身のブログを更新。“新しい家族”として迎え入れた愛猫・ミルリィちゃん、ラヴィくんが仲良く並んだ2ショット写真を公開した。
【写真】「すっかり仲良し姉弟」「なんて可愛い」愛猫・ミルリィちゃん＆ラヴィくんの2ショット
高橋は7月12日のブログで、長年親交のある俳優・黒木瞳のもとで生まれたサイベリアンの赤ちゃんを譲り受けたことを報告。毛並みの美しい子猫を「なんて可愛い」「ドンピシャでご縁いただいた子」と紹介し、「名前はミルリィちゃん」と紹介した。
そして、10月21日のブログでは「家族増えました」と、2匹目の猫を譲り受けたことを報告。名前はラヴィくんで、ミルリィちゃんにとって「本当の弟くん」であることを明かした。
10月22日の投稿では「ウーウー！シャーシャー合戦」と、2匹の距離がなかなか縮まっていないことを伝えていたが、だんだんと関係性が構築できているようで、この日の投稿では階段で2匹が仲良く並んだ2ショットを紹介した。
コメント欄には「すっかり仲良し姉弟」「とっても可愛い」「絵のような2人」「仲むつまじい可愛らしい姿に癒されました」「お姉ちゃんやってますね」「なんて可愛いお写真」「構図がすてきな写真」「最高！」など、さまざまな声が寄せられている。
