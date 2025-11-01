中国政府は、宇宙飛行士3人を乗せた有人宇宙船を打ち上げ、成功したと発表しました。

記者

「エンジンに点火されました。オレンジ色の炎が光っています。そして、ゆっくりと高度を上げていきます。今、爆音と熱風が押し寄せています」

日本時間きょう午前0時44分、有人宇宙船「神舟21号」が、中国内陸部にある酒泉衛星発射センターから打ち上げられました。

中国当局は、そのおよそ10分後、「神舟21号」はロケットから正常に分離して予定された軌道に乗り、打ち上げは成功したと発表しました。中国が独自に建設した宇宙ステーション「天宮」には、日本時間午前4時22分にドッキングし、これまでの最短記録だということです。

「神舟21号」には男性宇宙飛行士3人が搭乗していて、「天宮」に滞在している3人と交代し、半年間ほど宇宙に滞在。生命科学や宇宙医学、新技術などに関する27項目のプロジェクトを実施するとしています。

中国は世界の宇宙開発をリードする「宇宙強国」を目指していて、去年は無人探査機が月の裏側で採取した土のサンプルを世界で初めて地球に持ち帰るなど、積極的な宇宙政策を推し進めています。