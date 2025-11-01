釜山・新たな美の拠点が誕生 - リアン美容整形外科 リニューアルオープン体験レポート

韓国・釜山の美と医療が集まるエリアに、このたびリニューアルオープンした「リアン美容整形外科」。今回は、美肌管理メニュー【リフティングレーザー・スキンブースター・美白レーザー】に加え、肥満ダイエットフロアで【ダイエットカプセル】の計4施術を体験しました。海外美容クリニック選びや施術体験を検討されている方にも参考になるよう、実体験を交えてレポートします。

クリニックについて

釜山は美容整形・美容皮膚科のメッカのひとつ。韓国国内外から多くの患者が訪れています。

リアン美容整形外科は、そのトレンドの中でリニューアルを機に設備・サービスを一新。洗練された内装・最新マシン・通訳や日本語対応可能なスタッフ体制が整っており、海外からの訪問でも安心感がありました。

そして、釜山随一の繁華街・西面（ソミョン）に位置しています。

【Anua】新発売！PDRNヒアルロン酸ミスト＆洗顔で乾燥肌をケア

体験した4つの施術

以下、私が実際に受けた施術4つについて、それぞれの特徴・施術の流れ・感想をお伝えします。

1. リフティングレーザー「サーマジ」

特徴：たるみやフェイスライン引き締めを目的としたリフティングレーザー。

流れ：カウンセリング → 顔全体に専用ジェルを塗布 → レーザー照射（熱によるコラーゲン再構築） → 冷却・鎮静。所要時間は約20～30分。

感想：照射中は「じんわりと熱を感じる」程度で痛みも少なめだと感じました。数日後からむくみがとれ、フェイスラインがすっきり。１回でも効果を実感できました。

ワンポイント：照射直後は軽く赤みが出ることがあるため、スケジュールは余裕を持って組むのがおすすめです。

2. スキンブースター「リジュラン」

特徴：肌の内側から潤い・ハリ・ツヤを与える注入型。微細な注入を通じて、肌質改善を図るスキンブースター。

流れ：洗顔・消毒 → 局所麻酔クリーム → 顔各所に微細注入（5～10分程度） → 冷却・鎮静。

感想：注入直後から「肌がふっくら・しっとり」とした手応えを感じ、翌朝には化粧をしてもOK。ダウンタイムも日常生活への影響も少ないのが嬉しいポイントだと感じました。

注意点：注入直後に針跡程度の赤みや腫れが出る場合あり。直後の激しい運動・サウナは数日控えた方が安心です。

3. 美白レーザー「トーニングレーザー」

特徴：シミ・そばかす・くすみをターゲットにしたレーザー。肌のトーンアップと均一化を目的とします。

流れ：カウンセリング → メイク落とし・洗顔 → 照射（顔全体・気になる部位） → 冷却・鎮静。所要時間は10分程度。

感想：照射中はチクチクとした刺激感はありますが痛みは比較的軽めだと感じました。1回でも肌の明るさ・透明感がアップしたのを実感。複数回の施術でシミの改善も期待できそうです。

注意点：施術後24～48時間は直射日光を避け、日焼け止め・帽子・サングラスなど紫外線対策をしっかりと。レーザー後は肌のバリア機能が一時的に弱まるため、保湿も入念に。

4. ダイエットカプセル「ヒーリングコクーン」

特徴：ポッド型のカプセル装置の中でリラックスしながら、体質改善や代謝アップを狙うダイエット支援トリートメント。

流れ：専用ウェアまたはガウンに着替え →測定 → カプセル内に入り、代謝促進 → 終了後はドリンクを飲みながら休憩。所要時間は30～40分。

感想：カプセル内は静かでリラックスできる空間。施術中に汗をかき、施術後は体が軽くなったような印象を受けました。

総合レビューとおすすめポイント

リニューアルされたリアン美容整形外科では、最新設備と丁寧なカウンセリング、そして“トータルビューティー”を叶える複数施術の組み合わせが印象的でした。

今回4つの施術を一度に体験することで、“顔＋肌＋ボディ”への総合アプローチが可能であることを実感。

特に海外（釜山）での美容クリニックを検討されている方にとっては、日本語対応や通訳対応の有無を事前に確認しておくことが大切です。

施術後のアフターケア・連絡手段（LINE／メール）を確認しておくと安心。

スケジュールに余裕を持って、施術後の肌変化や異変に対応できるようにしておく。

紫外線対策や食事・睡眠・保湿など、日常のケアを意識することで、施術効果をより高められます。

こんな人におすすめ

・顔のたるみ・フェイスラインが気になる方 → リフティングレーザー

・肌の潤いやハリを取り戻したい方 → スキンブースター

・シミ・くすみ・肌のトーンアップを目指したい方 → 美白レーザー

・ボディライン・代謝・体質改善をサポートしたい方 → ダイエットカプセル

リニューアルされた「リアン美容整形外科での体験を通じて、改めて『美を追求するなら、顔だけでなく肌やボディを含めたトータルケアが鍵だ』と感じました。

韓国・釜山での美容クリニック訪問を検討されている方には、非常に魅力的な選択肢だと思います。

ビルの5～7階がこちらのクリニックなのですが、7階のダイエットフロアはダイエット専門フロア。手軽に体質改善を目指したい方にもおすすめです。

また、アートメイクも人気のため、釜山旅行の際にあわせて体験するのもおすすめです。