＜ディズニーアンバサダーホテル＞ディズニー映画『ファンタジア』の世界を表現した新ルームが登場！
東京ディズニーリゾート®内にある「ディズニーアンバサダー®ホテル」は、ミッキーマウスや仲間たちの世界観を存分に感じながら滞在できる、ファミリーにおすすめのホテルです。1930年代のアメリカをイメージしたアールデコ調の華やかなデザインが特徴で、ディズニーキャラクターをテーマにした特別な客室が多数あり人気を集めています。
「ディズニーアンバサダーホテル」では、2025年10月13日（月）よりミッキーマウスルーム（魔法使いの弟子）が新たに登場しました。今回は、そんなディズニーファン待望の新しいデザインの客室をご紹介します。
客室細部までディズニー映画 『ファンタジア』の世界観でいっぱい
こちらの客室は、ディズニー映画のなかでも人気作品の『ファンタジア』の名場面「魔法使いの弟子」の世界が感じられるデザインになっています。
TV横の壁いっぱいに描かれていたのは、夢の中で一人前の魔法使いになったローブ姿のミッキーマウス。迫力があり、眺めていると今にも動き出しそうな躍動感がありました。
ベッドのヘッドボードを見ると、魔法使いの帽子が描かれています。ベッドに横になり帽子部分に頭の位置を合わせると、まるで帽子を被ったような姿を撮影することもできますよ。ぜひお子さんと試してみてくださいね。
月と星のモチーフがあしらわれたランプシェードは魔法使いの帽子のかたちをしていて、とてもキュート。よく見ると、ランプシェードのスイッチ紐にはミッキーマウスの手をモチーフにした飾りが揺れていました。
天井に視線を移してびっくり！ 星がキラキラと輝く幻想的な世界が描かれていました。夜眠るときに見上げた天井が星空なんて、ロマンチックですね。この客室に宿泊した夜は、ディズニーキャラクターたちと一緒に素敵な夢が見られそうです。
足もとの絨毯には、波や渦をイメージしたデザインが描かれていて、細部にまでディズニー映画『ファンタジア』の物語の世界観が演出されていました。
室内のベッドはレギュラーベッド2台に加えて、引き出して使える「トランドルベッド」もあり、家族3名でもゆったり快適に過ごせますよ。掲載している写真は3名用の客室ですが、4名用の客室もあり、小学生以下の子どもであれば2名まで添い寝が可能です。
手に入るのは宿泊者だけ！かわいいオリジナルポーチ
ミッキーマウスルーム（魔法使いの弟子）に宿泊した方の限定でもらえるのが、こちらのポーチ。ファスナー部分には、映画に登場する愛らしい「ほうき」のモチーフがついてきますよ。ウエットティッシュなど、子どもと出かける際のちょっとした小物を入れるのに最適。ママのメイクポーチとしても活用できそうですね。
宿泊者限定で味わえる特別メニューも魅力
さらに、宿泊者限定でミッキーマウスルーム（魔法使いの弟子）をテーマにしたテイクアウトメニュー（カップに入ったデザート）も堪能できます。
ロビーに隣接する「ハイピリオン・ラウンジ」では、ミッキーが魔法をかけたようなとびきり愛らしい見た目の「ハイピリオン・ケーキセットシリーズ」や「スウィーツドリンク」も、11月1日（土）より販売予定です。この機会に宿泊とセットで、味わってみてはいかがですか？
©Disney
※画像はイメージです
※取材当時の情報です。紹介した内容は予告なく変更になる可能性があります
取材、文・編集部
