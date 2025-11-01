ÂáÊá´õË¾¼Ô¤¬Â³½Ð!?¡¡¸µNHK¥¢¥ÊÃæÀî°ÂÆàà¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹á»Ñ¤Ë¡ÖÂ¨¡¢½ÐÆ¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ä¡×
長い素足スラリ、手錠を掲げて
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÃæÀî°ÂÆà¤¬¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHappy Halloween everyone!!¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡À©Ë¹¤ËÀÄ¤¤¥·¥ã¥Ä¡¢º°¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÈþ¤·¤¤ÁÇÂ¤ò¤µ¤é¤ê¤È¿¤Ð¤·¡¢¼ê¾û¤ò·Ç¤²¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÉØ·Ù¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡£Êá¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡ÖÂ¨¡¢½ÐÆ¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¡×¡Ö¤º¡Á¤Ã¤ÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖµÓ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¡ª¡×¡Ö¥³¥ì¤Ï¥¿¥¤¥ÛÉÔ²ÄÈò¡ª¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£