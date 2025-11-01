この動画を見た人の中には「かわいい」「猫みたい」などとネット上に投稿する人もいました。が、もはやそんな穏やかな話ではありません。

異常なペースで目撃されているクマ。山形県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、先月２６日現在で１９０６件にのぼっています。これは統計をはじめた２００３年以降で最多です。

去年１年間で目撃された数は３４８件となっていて、今年はすでに５倍を超えています。

今週も県内各地でクマが目撃され、県民の生活に影響が出ました。そんな中、先月２９日、南陽市の小学校では、「誰もいない時間でよかった」と思いたくなる衝撃的な出来事が起きました。

■「かわいい」で済まされるのか

こちらは南陽市立赤湯小学校の防犯カメラに映った映像の写真です。撮影されたのは先月２９日の午前５時すぎです。

１頭のクマが小学校の入り口のガラスに近づきます。

すると、ガラスに映る自分の姿に驚いたのか、威嚇するような動きを見せ仁王立ちになり、よろめき、その後ドアに突進。ガラスを割り反対方向に走っていきました。

クマが突進した職員用通用口のガラスは割れてしまっています。

同じ時間帯に小学校の近くでクマの目撃情報があり、警察官が付近をパトロールしていたところ、ガラスが割られているのを発見しました。

関係者が見回りを行い学校の校舎内にクマがいないことは確認されましたが、赤湯小学校と赤湯中学校が休校になりました。

クマがガラスを破壊したのは明け方だっため、周囲にはだれもおらず。もしこの時、子どもたちが近くにいたら・・・と考えると非常に恐ろしい状況です。

南陽市立赤湯小学校の須貝賢志教頭は「（警察や猟友会など）関係機関とも連携しながら子供たちの命の安全を第一に登校の再開に向けて判断していきたい」と話しました。

■ようやく国が動く・・・「緊急銃猟を拡大適用」

クマによる被害は県内に限らず全国的に相次いでいます。秋田県の鈴木知事は、秋田県内でクマによる人への被害が相次いでいることを受け先月２８日、小泉防衛大臣に対しクマ被害に対する支援のための自衛隊派遣を要請しました。

もはや緊急事態です。

こうした中、政府は先月３０日、クマ対策の「連絡会議」を格上げする形で、クマ対策について初めての関係閣僚会議を開催。今月中旬までに緊急のクマ対策パッケージをとりまとめることを決めました。

会議のトップを務める木原官房長官は、自治体の判断でクマなどに発砲を可能とする「緊急銃猟」を拡大適用し、警察官や狩猟免許を持つ公務員が速やかな駆除を行う体制をとれるよう関係省庁に指示しました。

■鈴木農林水産大臣の考えは

この会議の中で、鈴木憲和農林水産大臣は「クマの出没が怖くて農作業が行えないなどの心理的な被害が起きている」とし、農林水産省として捕獲強化対策を推進する考えを示しました。

鈴木憲和 農林水産大臣「私自身も、先日地元集落で柿の木に登って実を食べるクマを見かけたこともありまして、農村における重大な問題であると実感をしております」

木原長官は会議で挙げられた緊急のクマ対策パッケージを今月中旬までにとりまとめるよう指示した上で、必要なら追加の予算措置も検討し実効性の高い対策を実施するよう求めました。

身近に迫るクマの危険。クマは待ってくれません。国が立てる対策の中身も重要ですが、スピード感を持った運用が求められます。