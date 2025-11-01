◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3−1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースが崖っぷちで迎えた第6戦で、山本由伸投手の好投もあり勝利。勝負の行方は通算3勝3敗で運命の第7戦へともちこまれました。

3回、相手先発のケビン・ガウスマン投手に対して、トミー・エドマン選手がチーム初安打となる二塁打でチャンスメーク。その後2アウトから1番の大谷翔平選手が申告敬遠で歩かされると、あとを打つウィル・スミス選手がレフト線へのタイムリー二塁打で1点を先制。さらに2アウト満塁とし、シリーズの打率が1割台で、この日4番に打順変更となったムーキー・ベッツ選手が追い込まれながらもレフト前へはじき返す、2点タイムリー。ベッツ選手は自身の足をパンパンとたたき、感情を爆発させました。

援護を受けた先発の山本由伸投手は、直後の守りで先頭のアディソン・バーガー選手に二塁打を浴びると、2アウトから1番のジョージ・スプリンガー選手にタイムリーを浴び、1失点。その後も4、5回とランナーを出しますが、粘りの投球をみせていきます。

6回は先頭打者を打ち取ると、ファンが乱入するハプニングで一時試合が中断。その後、2アウト1、2塁のピンチを背負いますが、この日23人目の打者をスプリットで三振とし、ベンチに戻ると大谷翔平選手らチームメートとハイタッチをしました。

ドジャースは、7回から継投。2番手のジャスティン・ロブレスキ投手は2アウトから二塁打を浴びますが、無失点リリーフでつなぎます。

2点リードの8回はクローザーの佐々木朗希投手が登板。先頭打者に安打を浴びるなど、1アウト1、2塁のピンチを招いた右腕は、4番のボー・ビシェット選手、5番のドールトン・バーショ選手と中軸を打ち取り、得点を与えません。

9回は先頭打者に死球を与え、再びノーアウトのランナーを出す展開。さらに続くバーガー選手にセンター後方の大飛球を打たれ、フェンスにはさまるエンタイトルツーベースで2、3塁となったところで佐々木投手が降板となりました。

大ピンチにマウンドに上がったタイラー・グラスノー投手は、内野フライで1アウトとすると、続く打者はレフトへのライナーで2塁走者が飛び出し、ラッキーな形のダブルプレーで決着。ドジャースが逃げ切りました。

これで通算3勝3敗。ワールドチャンピオンの行方は、運命の第7戦へともつれることとなりました。

大谷選手は8回の打席で3試合ぶりの安打となる二塁打を記録。3打数1安打1四球でした。