全国のクマによる死者は、4月〜10月で12人に上ります。被害が深刻化する中、初となる関係閣僚会議が開かれました。公務員ハンターの確保、警察官によるライフル銃での駆除、学校でのマニュアル作成など、8省庁が“総力戦”で対策を検討しています。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「国のクマ対策 総力戦の中身は？」をテーマに解説します。

■金属製の箱ワナを破り…クマが脱走か

忽滑谷こころアナウンサー

「クマ被害に関する初めての関係閣僚会議が10月30日、初めて開かれました。相次ぐクマ被害にどう対応するのでしょうか？」

「青森・黒石市で30日、金属製の箱ワナが破られているのが確認されました。市は、クマが一度ワナにかかり、抜け出して逃げたとみています」

鈴江奈々アナウンサー

「クマ用のワナなんですよね。こじ開けて出るほど力が強いということですか？ 怖いですね」

■おりから抜け出そうと暴れるクマ

忽滑谷アナウンサー

「おりから逃げ出そうとするクマの勢いがどれほどのものか分かる映像があります。10月25日、秋田・由利本荘市でイノシシ用のおりにクマが入ってしまいました」

森圭介アナウンサー

「（映像を）早回ししているわけじゃないですよね？」

忽滑谷アナウンサー

「全身を使って抜け出そうと、暴れている様子が分かります。こうしたクマの脅威にさらされている地域では、『気軽に外に出られない』というだけではなく、『家の中に入ってくるかも』という恐怖を抱えている方も多くいます」

「環境省によると、今年度の全国のクマによる死者は、4月〜10月で12人に上っています」

■秋田市、猟友会への活動報酬を2倍に

忽滑谷アナウンサー

「こうした中、秋田市では緊急対策を行います。最前線で対応にあたる猟友会への活動報酬を、今の2倍の1回あたり8000円に引き上げる方針です。また、狩猟で捕獲したクマ1頭につき1万円の報奨金を出します」

森アナウンサー

「猟友会の皆さんは他に仕事を持たれている方も多いですし、いつ呼び出されて、どれくらいの時間拘束されるかも分かりません。その中で、適切な報酬かどうかは分かりませんが、対応を少しずつ変えてくるフェーズに入っているということですよね」

忽滑谷アナウンサー

「ちょっとずつ、ですね。この切羽詰まった状況を受け、30日に政府は『クマ被害対策等に関する関係閣僚会議』を開きました。これまでのクマ対策は、関係省庁の課長らが出席する連絡会議という形でしたが、今回閣僚レベルに格上げされました」

「集まったのは、環境省・農林水産省・林野庁・警察庁・国土交通省・文部科学省・防衛省・総務省の8つの省庁です」

山粼誠アナウンサー

「文部科学省も入っていますが、通学などにも影響出てきていますよね」

忽滑谷アナウンサー

「クマが出没して休校になる学校があったり、登下校にも大きく影響していたりということで、文部科学省も入っています」

■警察官がライフル銃で駆除？

忽滑谷アナウンサー

「具体的にどのような対策が検討されているのでしょうか？ まずは、緊急銃猟が実施できる人材の拡大です。具体的には、公務員ハンターの確保が挙げられています」

「現状では民間の猟友会のメンバーに頼っていますが、その負担を軽減するために、狩猟免許を持つ市の職員なども確保・育成していこうという流れになっています」

「他にも、訓練を受けた警察官がライフル銃を使ってクマを駆除することが検討されています」

鈴江アナウンサー

「警察がライフル銃で対応するのは、今の法律の中でもできるのですか？」

忽滑谷アナウンサー

「警察庁によると、警察は猟銃と同等の機能を持つライフル銃を保有し、法律に基づき発砲することはできるということです。ただ、クマに使うことは前例がないので、また訓練などが必要になってくるそうです」

「赤間国家公安委員長は、被害の大きい県に来週早々担当官を派遣し、対応していきたいとしています」

■川から移動して人の生活圏に

忽滑谷アナウンサー

「検討されている対策は他にもあります。河川は、クマが人の生活圏に侵入する移動ルートとなる恐れがあるため、金子国土交通大臣は、河川区域内にワナを設置する手続きが円滑に進むように支援を行う、と述べました」

森アナウンサー

「これは今まで難しかったわけですから、今後こういった対応を取っていくわけですね」

■駐屯地で…箱ワナ運搬の訓練

忽滑谷アナウンサー

「また防衛省は秋田県の要望を受け、自衛隊の派遣について協議を行っています。陸上自衛隊の秋田駐屯地では30日、箱ワナを運搬する訓練などが行われました」

■学校でも対応策のマニュアルを

忽滑谷アナウンサー

「文部科学省は30日、全国の教育委員会などに対し、学校でのクマへの対応策などを通知しました。各学校で定める危機管理マニュアルに、クマへの対応策を盛り込むように促しています。合わせて、具体的なマニュアル例や指導例も示されました」

「学校の対応としては、クマ出没の危険性がある場合は保護者による車での送迎、場合によってはオンライン授業を実施する、外での体育の授業や部活動を室内に切り替えるなどの対応があるということです」

「追い払う方法もあります。朝と夕方の大音量の放送、さらには爆竹やロケット花火などが挙げられています」

■「近くにいる」サインを子どもたちに

忽滑谷アナウンサー

「クマの足跡が実際にどういったものなのか、写真で子どもたちに見せることで、クマが近くにいるサインを教えておくこと、というのもありました」

「外を歩く時の注意点として、まずは1人で行動しないこと、食べ物を持ち歩かないこと、クマよけとして音の出るものを持つよう指導することなどが示されています」

■ペットボトルで「クマが嫌う音」

忽滑谷アナウンサー

「熊よけの鈴などは思いつくでしょうが、音が出るものの一例として、ペットボトルも有効だといいます」

「繰り返し潰してペコペコという音を出すと、この音をクマが嫌うので、効果があるということでした」

鈴江アナウンサー

「こういった身近なものを使った対策は今すぐできますし、自衛していくことも大事ですね」

忽滑谷アナウンサー

「全国どこで出没してもおかしくないという差し迫った状況になっているので、スピード感のある対応が期待されます」

（2025年10月31日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）