人気ゲーム配信者・2BRO.、おついちの独立を発表 「15周年武道館イベント」中止も報告
YouTuberで人気ゲーム配信者・2BRO.の兄者が1日、自身のXを更新し「2BRO.15周年武道館イベント」の中止と、メンバー・おついちの独立を発表した。
【写真】『2BRO.. RADIO: THE STAGE』より 熱気あふれる会場の模様
兄者は文書を発表。「この度、2026年1月に開催を予定しておりました『2BRO.15周年武道館イベント』を諸般の事情により中止させていただくこととなりました」と報告し、その理由について「6月の公演以降、より良い内容でお届け出来るよう鋭意準備を進めておりましたが、公演や日々の業務と向き合う中で私、兄者に精神的負荷からくる体調の変化が生じ、2BRO.として納得の行くカタチでの武道館公演実施が困難であるという判断に至りました」と伝えた。続けて「本公演を楽しみにされていたファンの皆さま、ならび「2BRO.15周年武道館イベント」をに関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「また、長くメンバーとして共に歩んでくれた『おついち』が2025年11月1日をもちまして2BRO.から独立します。幾重にも協議を重ね、お互いを心の底から尊重した結果となります」と報告。「カタチは変わりますがこれからも「おついち」「弟者」「兄者」を応援して頂けますと幸いです。ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
また、おついちは自身のXに文書を投稿。「私おついちは、11月1日を以て、「BRO.から独立することになりました」と報告。「今年45歳を迎え、この大切な節目を機に今一度自分を見つめ直し、次の大きな人生のステージ、そして新たな自身の高みにまっさらな気持ちで挑戦したいという強い想いに至りました」と伝えた。
続けて「兄者・弟者とも幾重に渡り協議を行い、お互いを心の底から尊重しあった結果、2人ともこの挑戦にあたたかく背中を押してくれました。兄者弟者に憧れ、同じ道へ進んだ私を仲間として、あるいは家族の様に、時に厳しく、時にやさしく...共に沢山の時間を過ごしてくれた2人には感謝してもしきれません。これからも2人は自分にとって『最高の存在』であり、そして『最高の目標』としてあり続けます」と、兄者・弟者への思いを明かし、「そして今度は自分がそんな誰かの存在になれるよう、日々精進して参ります」と意気込んだ。
そして最後に「これからも新たな道へ進んでゆく2BRO.とおついちを応援よろしくお願い致します」と結んだ。
