¥É·³¡¡ÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤Î³èÌö¤Ç25Ç¯¤Ö¤êÏ¢ÇÆ¤ØµÕ²¦¼ê¡¡ÂçÃ«¤Ï1°ÂÂÇ¡¡Í³¿¤¬6²ó1¼ºÅÀ¡¢Ï¯´õ¤Ïµß±ç
¡¡¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¡¡¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè6Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Éé¤±¤ì¤ÐWSÏ¢ÇÆ¤ÎÌ´¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë°ìÀï¤Ç1°ÂÂÇ1¿½¹ð·É±ó¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£Åê¼ê¿Ø¤ÏÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬6²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬µß±çÅÐÈÄ¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Ç3¾¡3ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤È¤·¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¡¢MLB¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÆ¤·¤¿2000Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè25Ç¯¤Ö¤ê¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤ËµÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ï3²ó1»à¤Þ¤ÇÂÇ¼Ô7¿Í¤Ç6»°¿¶¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀèÈ¯¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤ª¼ê¾å¤²¤Î¾õÂÖ¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ï»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬¿½¹ð·É±ó¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÆü2ÈÖµ¯ÍÑ¤Î¥¹¥ß¥¹¤¬º¸ÍãÀþ¤ØÀèÀ©¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤¿¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¤ò¹¶Î¬¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤¹¤ë»³ËÜÍ³¿¤Ëµ®½Å¤Ê±ç¸îÅÀ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬»Íµå¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç2»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ¿¶¤Ç2ÈÖ¤«¤é4ÈÖ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤¬º¸Á°¤Ø2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢°ìµó3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì¤Çº£PS9¸ÄÌÜ¤Î¿½¹ð·É±ó¡£¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥Û¥ë¥¹¤Î8¸Ä¤òÈ´¤¡¢Ã±ÆÈ2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£1°Ì¤Ï¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤Î13¸Ä¡£
¡¡»³ËÜÍ³¿¤¬6²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤ÇÂçÃ«¤¬¶Ã¤¬¤¯¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤¿¡£º¸ÏÓ¥Õ¥ë¡¼¥Ï¥Æ¥£¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤éÄã¤á¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ËÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¡¢±¦¼ê1ËÜ¤Ç½¦¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ó¤Æº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ëÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Âè4¡¢5Àï¤ËÏ¢ÇÔ¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¡¢MLBÁ´ÂÎ¤Ç¤â3Ï¢ÇÆ¤·¤¿2000Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè25Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ø¡¢³³¤Ã±ï¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤Ç4Ëü4710¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¡¢µÕ¶¤«¤éÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£