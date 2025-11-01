【慶州（キョンジュ）（韓国南東部）＝藤原聖大、吉永亜希子】中国の習近平（シージンピン）国家主席と韓国の李在明（イジェミョン）大統領は１日午後、韓国・慶州で会談する。

両氏の対面会談は今年６月の李政権発足後初めてで、朝鮮半島の非核化について議論する見通しだ。

韓国大統領府の報道官は１０月３１日、首脳会談で「朝鮮半島の非核化と平和の実現が議題に上る」と説明した。９月に北京で行われた中朝首脳会談では、中朝双方の発表や報道で非核化への言及がなく、日米韓が求める北朝鮮の非核化を巡り中国は態度をあいまいにしていると、韓国側は懸念している。北朝鮮への影響力を持つ習氏への働きかけを強めたい考えだ。

北朝鮮は非核化を議題とすることに反発している。朝鮮中央通信は１日、朴明浩外務次官が「決して実現しないばかげた夢だ」と主張する談話を発表したと伝えた。

習氏は今回、約１１年ぶりに韓国を訪問した。中韓関係は保守の尹錫悦（ユンソンニョル）前政権下で冷え込んでおり、左派への政権交代を機に関係の回復を通じて日米韓の連携に歯止めをかけたい考えとみられる。李氏は、日米との関係を重視する一方で中露朝との関係改善を模索している。

先の米韓首脳会談で李氏は、中国の潜水艦を追跡する必要性に触れつつ原子力潜水艦の開発への支援を米側に求め、中国外務省報道官は不快感を示した。中韓首脳会談で議論となるかどうかも注目される。