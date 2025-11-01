エアフォースワンの機内でメディアの取材に応じるトランプ氏＝10月31日/Samuel Corum/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は10月31日、核実験再開を求めた自身の指示について曖昧（あいまい）な態度を続け、米国で数十年ぶりとなる爆発を伴う実験を望んでいるのかは「ごく近いうちに分かる」と記者団に語った。

トランプ氏はエアフォースワン（大統領専用機）の機内で、「何らかの実験を行う」とコメント。「他国もやっている。他国がやるなら、我々もやる」と述べた。

トランプ氏は今週、国防総省に核兵器実験を求める指示を公に出しており、新たな地下実験の実施を求めているのかとの質問が飛んだ。

米国が最後に核実験をしたのは1992年で、それ以降はコンピューターシミュレーションを使用して戦力分析を行ってきた。

トランプ氏は指示の中で、敵対国のロシアと中国は実験を行っていると主張し、米国も追随する必要があるとの認識を示した。

ただ実際には、ロシアも中国も数十年にわたり核実験のモラトリアム（一時停止）を順守している。一部の当局者によると、トランプ氏はロシアが最近、核搭載可能な巡航ミサイルや魚雷の試験を実施したことを念頭に置いていた可能性もあるという。しかし、こうした兵器の存在は以前から知られており、最近の実験は核爆発を伴うものではなかった。

トランプ氏は31日、具体的に何を求めているのか真意を問い詰められたものの、明言を避けた。

「言うつもりはない。自分たちがどこで何をやっているかは正確に把握している」「他国がやるなら、我々もやる」としている。