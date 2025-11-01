¡Ö¼ø¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×É×¤Ë¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤ÊÍÄÆëÀ÷¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÇ¥¿±¡ÄÉ×¤ò¿®¤¸¤ë¡©¿®¤¸¤Ê¤¤¡© ÆÉ¼Ô¤«¤éÊÌ¤Îµ¿¤¤ËÖÈ¯¤â
É×¡¦Î´»Ê¤È·ëº§3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍ³°á¡£É×¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦°¦²Ú¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ëº§¼°¤ÎÆó¼¡²ñ¤Ç¡¢Ì¯¤ËÉ×¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¤°¦²Ú¤Ë¡¢Í³°á¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½¤Íå¾ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¢£É×¤ÎÍÄÆëÀ÷¤«¤éÀëÀïÉÛ¹ð⁉
·ëº§¼°¤ÎÆó¼¡²ñ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¡¢°¦²Ú¤È¤¤¤¦½÷À¤È¤Î½¤Íå¾ì¤Ç¤¹¡£°¦²Ú¤µ¤ó¤ÏÎ´»Ê¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¤·¤¿¡£
·ëº§¸å¡¢°¦²Ú¤µ¤ó¤¬Í³°á¤ÈÎ´»Ê¤Î²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í³°á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°¦²Ú¡£
Í³°á¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¹â¹»»þÂå¤ÎÎ´»Ê¤È±Ç¤ë°¦²Ú¤Î¼Ì¿¿¤¬¡Ä
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢É¬¤º»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¯¤ë¤«¤é¡×¤È°¦²Ú¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢Í³°á¤ÏÅÜ¤ê¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°¦²Ú¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿²º¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÞ¤¤¤Ç²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡Ä
°¦²Ú¤µ¤ó¤¬ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏÎ´»Ê¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤ÈÍ³°á¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Þ¤µ¤«¤ÎÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¡Ä
¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯Ê¿²º¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡¢¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£
Í³°á¤Ï¼Â²È¤Ë2Çñ¤·¡¢Î´»Ê¤â¼Â²È¤Ø¡£
¤½¤·¤ÆÍâÄ«¡£
Î´»Ê¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÍ³°á¤Á¤ã¤ó¤ËÏÃ¤¹¤Î¡©¡×¤È°¦²Ú¤ËÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö±£¤·»ö¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÎ´»Ê¤Ïµî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¤ªÀè¿¿¤Ã°Å¡£
¤½¤Î¸å¡¢°¦²Ú¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¿å¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
Î´»Ê¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡¢°¦²Ú¤Ë³Î¤«¤á¤è¤¦¤È»×¤¤ÅÅÏÃ¤ò¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÍ³°á¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Í³°á¤Ë¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í³°á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÆü¸å¡¢Î´»Ê¤Ë¡Ä¡£
¡ÖÉÝ¤¤¤±¤É¥Ï¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Í³°á¤Î»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Î´»Ê¤Ïµ²±¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í³°á¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²È¤ËÌá¤ë¤È¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿¡×¤È°¦²Ú¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ä¥±¼ò¤Ë¤Ä¤¤¢¤ï¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÉÔ¿®¤Ë»×¤Ã¤¿Í³°á¡£Î´»Ê¤ËÊ¹¤±¤Ð¡¢²áµî¤Ë°¦²Ú¤ÈÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç·ë°á¤Ï°ÊÁ°¡¢°¦²Ú¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿ÏÃ¤òÎ´»Ê¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾ÀÜ¡¢°¦²Ú¤Ë³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿2¿Í¡£
°¦²Ú¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ä
ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ä¤ï¤ê¤Î¾É¾õ¡Ä¡£¡Öº£¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤ï¤ê¡Ä¡©¡×¤ÈÍ³°á¤¬»×¤¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡£
¤½¤·¤Æ°¦²Ú¤Ï¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤ÈÊì»Ò¼êÄ¢¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÎ´»Ê¤òÏ¢¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿Í³°á¡£¡ÖÎ´»Ê¤¯¤ó¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤ï¤ê¤¬Áá¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÍ³°á¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä
¢£ÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¤Þ¤º¤Ï°¦²Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÎÇ¥¿±¤òµ¿¤¦À¼¤â¡£
¡¦¤³¤Î½÷¤Ï¤Þ¤¡¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤·¤½¤¦¤À¤Í¤§¡£
¡¦ÍÄÆëÀ÷¤ÏÂñÍñ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¡£ÅÇ¤¤¤¿¤Î¤Ï°ÁË¤«±éµ»¡£
¡¦½÷¤ÏºÊ¤«¤éÃ¥¤Ã¤Æ²¿¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤À¡© ¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤â¤ä¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¤½¤ÎÎ©¾ì¤ËÊÑ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡£
¡¦Â¾¿Í¤Î»Ò¤Î¥¨¥³¡¼¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¥¨¥³¡¼¤ÏÇã¤¨¤ë¡£
¡¦¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¤ÎÂç¿Í¤Î°áÉþ¤ò²¼Ãå¤Þ¤ÇÃ¦¤¬¤»¤ÆÆùÂÎ´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿²¼Ãå¤òÍú¤«¤»¤ÆÉþ¤òÃå¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¤Ê¤ó¤Îµ²±¤â¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°¦²Ú¤ÎÁê¼ê¤ÏµÁÉã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿äÍý¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤Á¤é¤Û¤é¡£
¡¦¤³¤ì¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éµÁÉã¤¬°¦²Ú¤ÎÁê¼ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡ DNA¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Î´»Ê¤Î»Ò¤È¸À¤¤Ä¥¤ì¤Ð¡©¡¡¤È¤«¡£
¡¦Áê¼ê¤ÏÎ´»Ê¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡© ¡¡Ä¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤À¤·¡£ ¤³¤ÎÀâ¤Ê¤é°ì¿Í¤Ç¼Â²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°¦²Ú¤¬Íè¤¿¤Î¤â¡¢µÁÉã¤¬²á¾ê¤Ë¼ò¤ò´«¤á¤¿¤Î¤â¡¢Î´»Ê¤ËÁ÷¤é¤»¤¿¤Î¤â¡¢Ç¼ÆÀ¡£
¡¦µÁÉã¤ÈÈà½÷¤Îµ÷Î¥¶á¤¤¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç°û¤ß²ñ¤ËÍðÆþ¤¹¤ë¤Î¤âÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢²ø¤·¤¤¤Ê¡£
Í³°á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°¦²Ú¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÀè¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À¡¢É×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö²¿¤Ç¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½÷À¤³¤½¡¢²¿¤ÇÎã¤Î½÷¤¬É×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ×¤ËÀè¤Ë¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡© ¤½¤ÎÄøÅÙ¡¢¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡© ËÜµ¤¤ÇÉ×¤ò¼é¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡© ËÜµ¤¤ÇÉâµ¤¤äÉÔÎÑ¤¬·ù¤Ê¤é¡¢¤½¤Î½÷¤¬É×¤ò¤Ï¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÀäÂÐ¤ËÉ×¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¡© È¼Î·¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤¿¤é¡¢È¼Î·¤ËÃé¹ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡© ¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¤É¤ó¤À¤±´Å¤¨¤¿¹Í¤¨¤Ê¤ó¤À¡©
Í³°á¤ÈÎ´»Ê¤Îå«¤Ï¸Ç¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ°¦²Ú¤Î¤ªÊ¢¤Î»Ò¤Ï¡Ä¡©
(ÅÄÊÕ¹á)