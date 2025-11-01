※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

1LDKで家族4人、仲良く暮らしてきたちはるは、彼氏のたくろうとの同棲が決まり家を出ることに。しかし同棲が始まると、さまざまな場面で彼氏から自分の行動を指摘されてしまう。どうやら自分の家族の常識は世間の非常識らしくて…。そんな中、たくろうと旅行を計画するが、お金が足りなくてちはるはキャンセルしたいと申し出る。実は月10万円を家族に仕送りしていると知ったたくろうは傷つき、距離を置こうと言うのだった。



■どうしよう…

■でもわからない…■友人にヘルプ！彼氏のことは大好きだし、手放したくない。でも、困っている家族を放っておくなんてこともできない…。今夜は会社に泊まると言って出て行ってしまったたくろうに、このままだとフラれてしまうと危機感を持ったちはるでしたが、でもどうしたらいいのかわからなくて…。そこで、いつも相談に乗ってもらっている友人に連絡するのですが…。彼女からはやはりまた、自分たち家族が「異常」だと言われてしまうのでした…。(神谷もち)