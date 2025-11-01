「ＳＰＥＥＤ」メンバーで自民党参院議員の今井絵理子氏が、故郷の沖縄で「ＪＡ青壮年部の皆さん」と対話したことを報告した。

１日までに自身のインスタグラムを更新し、「ハロウィンの日も、現場の声をしっかりと」と題して投稿。「今日は沖縄の第一次産業を支えるＪＡ青壮年部の皆さんから、若手農業者の課題や将来の展望についてお話を伺いました」という。「農業は地域のいのちを支える産業です。人材の確保、物流の課題、気候変動への対応──現場にはたくさんのリアルな声があります。その想いを国の政策へとつなげていきます」と充実の時間だったようだ。

「＃ハロウィンだけど仕事 ＃ＪＡ青壮年部 ＃沖縄の農業 ＃第一次産業 ＃地方創生 ＃現場主義 ＃未来を耕す力 ＃今井絵理子」とハッシュタグをつけ、その様子をアップ。フォロワーは「この絵理ちゃんすごく素敵。かわいい！」「秋ぽいブラウスで、かわいい」の声を寄せた。

今井氏はプライベートではロックバンド「１７５Ｒ（イナゴライダー）」のボーカル・ＳＨＯＧＯと２００４年５月に結婚し、同１０月に長男・礼夢が誕生したが０７年に離婚を発表。０８年にテレビ番組で礼夢が先天性難聴であることを公表した。