7歳になった“ののちゃん”村方乃々佳、3歳の妹との七五三2ショットにネット感慨「大きくなったね！」「そっくり」「2人とも、かわいい」
“ののちゃん”の愛称で親しまれる歌手・子役の村方乃々佳（7）のインスタグラムが10月30日、更新。妹の“ひーちゃん”こと村方日那乃ちゃん（3）との“七五三2ショット”が公開され、「大きくなったね！」「そっくり」「2人とも、かわいい」などと反響を呼んでいる。
【写真】「大きくなったね！」「かわいい」「そっくり」ののちゃん＆ひーちゃんの“七五三”姉妹2ショット
「スタジオアリスのPR会で、今回はひーちゃんも一緒に登壇しました」と伝え、着物姿の村方姉妹の2ショット、乃々佳の3歳の時の七五三撮影時の等身大パネルなどを披露。合わせて「成長を感じると共に、姉妹で七五三を迎えることができ、とっても嬉しい時間でした」と、成長を喜ぶ声がつづられた。
コメント欄には「おめでとうございます お2人むちゃくちゃ可愛い」「なんだか感慨深い」「国宝級に可愛い２人」「ふたり一緒に七五三」「感無量」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「大きくなったね！」「かわいい」「そっくり」ののちゃん＆ひーちゃんの“七五三”姉妹2ショット
「スタジオアリスのPR会で、今回はひーちゃんも一緒に登壇しました」と伝え、着物姿の村方姉妹の2ショット、乃々佳の3歳の時の七五三撮影時の等身大パネルなどを披露。合わせて「成長を感じると共に、姉妹で七五三を迎えることができ、とっても嬉しい時間でした」と、成長を喜ぶ声がつづられた。
コメント欄には「おめでとうございます お2人むちゃくちゃ可愛い」「なんだか感慨深い」「国宝級に可愛い２人」「ふたり一緒に七五三」「感無量」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。