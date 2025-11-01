µ®Çµ²Ö¸÷»Ê¡õ²ÏÌî·Ê»Ò¤Î¼¡½÷¡¦Çò²Ï¤ì¤¤¡¢ÅìÊõ·ÝÇ½½êÂ°¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡Ä¡×
¡¡¸µ²£¹Ë¡¦µ®Çµ²Ö¸÷»Ê»á¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦²ÏÌî·Ê»Ò¤Î¼¡½÷¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇò²Ï¤ì¤¤¡Ê23¡Ë¤¬¡¢ÅìÊõ·ÝÇ½¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬1Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¯¥é¥Õ¥ÈÂà¼Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿Çò²Ï¤ì¤¤¡Ö»öÌ³½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¡×
¡¡½êÂ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Çò²Ï¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÅìÊõ·ÝÇ½¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ä¶¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ëº£¸å¤â¤ª¼Çµï¤ò¤Ï¤¸¤á°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çò²Ï¤Ï¡¢2002Ç¯4·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2023Ç¯1·î¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¡¢2024Ç¯4·î¤è¤êÌÚÍË¤òÃ´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î2024Ç¯1·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Øº§³è1000ËÜ¥Î¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ½é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯5·î31Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢5·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤è¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿»öÌ³½ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö4Ç¯Á°¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ»öÌ³½ê¤ÎÌÌÀÜ¤ËË¬¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Àä¤¨¤ºÂç¤¤Ê°¦¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¯¥é¥Õ¥ÈÂà¼Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿Çò²Ï¤ì¤¤¡Ö»öÌ³½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¡×
¡¡½êÂ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Çò²Ï¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÅìÊõ·ÝÇ½¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ä¶¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ëº£¸å¤â¤ª¼Çµï¤ò¤Ï¤¸¤á°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯5·î31Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢5·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤è¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿»öÌ³½ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö4Ç¯Á°¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ»öÌ³½ê¤ÎÌÌÀÜ¤ËË¬¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Àä¤¨¤ºÂç¤¤Ê°¦¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£