大チャンスへの武者震いか、それともプレッシャーか。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月31日の第1試合に出場したU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が、親番の南1局2本場に絶好機を迎えると、その指先がプルプルと震え、この一局にかける思いの強さを伝えることになった。

【映像】気持ち入ってる？瑞原の指先がプルプル

南1局2本場、瑞原は2万4500点の2着目だった。トップのEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）とは7000点差。供託も3本あり、親番の連荘と供託回収が最低目標だったが、なんと配牌にはドラの二万が暗刻で到来した。ツモアガリだけで満貫確定、リーチして裏ドラが乗れば跳満からという絶好機だ。

すると5巡目、さらにチャンスは膨れ上がる。4枚目となるドラの二万を引いてきたからだ。その直前には赤五万まで引き、これだけで赤・ドラ4というインフレ状態になると、ここで瑞原は二万の暗カンを選択した。

周囲からも、これで満貫以上が確定していることが明らかになり、一気に卓に緊張が走る。実況・古橋崇志（連盟）も、さらに二万がカンドラにもなる未来を想像すると、表示牌に六万が見えた瞬間「うわー、びっくりした！」と伝えた。ただ解説の村上淳（最高位戦）が見ていたのは瑞原の手。「珍しく震えてましたね」と、カンドラ表示牌をめくる際に、指先がプルプルとしていたところを解説した。

ファンも「これは怖すぎるｗ」「どんどん高くなる」「迫力のドラカン」などとコメントする中、瑞原は11巡目にテンパイし、ペン7筒でリーチ。これにTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が飛び込むことになり、リーチ・一発・赤・ドラ4の跳満、1万8000点（＋600点、供託3000点）をゲット。大量得点で、その後のトップにつなげていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

