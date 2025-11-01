「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）

ドジャースの佐々木朗希投手が２点リードの八回から登板。１死一、二塁のピンチをしのいだ。だがイニングをまたいだ九回に無死二、三塁と絶体絶命の状況でロバーツ監督がベンチを出て交代を告げた。

八回、先頭のスプリンガーに１６１キロを連発した佐々木。だが執念でバットに当てられた打球は一塁線を破り、先頭打者の出塁を許した。敵地が大盛り上がりとなる中、ルークスにもボールが先行。それでもフルカウントからフォーシームで押し込み中飛に仕留めた。

ここで打席にはゲレーロＪｒ．。佐々木は低めにスプリットを連投。強打者も必死に食らいついてくる中、勝負はフルカウントまでもつれた。最後は高めのフォーシームが外れて四球。ゲレーロＪｒ．はバットを放り投げて絶叫した。

一、二塁と同点の走者を出した中、ビシェットを遊邪飛に仕留めて２死までこぎつけた。バーショにはスプリットを見極められた中でもスプリットを信じ抜き、最後は二ゴロに打ち取ってピンチを脱出した。これには敵地が深いため息に包まれた。

しかしイニングをまたいだ九回、先頭のカークに死球、続くバーガーに左中間へエンタイトル二塁打を浴びたところで降板。グラスノーに託すことになった。

佐々木は２７日の第３戦以来、ワールドシリーズ２度目のマウンドだった。